Quà tặng bạn đọc: Phụ kiện điện thoại xinh và sách hay về nhân duyên Việt - Hàn

HHT - Nhân mùa tựu trường, nhà Hoa có những món phụ kiện và tựa sách nhân duyên Việt - Hàn dễ thương. Bạn đọc hãy nhanh tay đăng ký để có cơ hội sở hữu món quà “khai trương” năm học mới của mình nhé!

Quý đơn vị có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc HHT vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Cửa tiệm quà tặng cho hội mê “dế yêu”

Tiệm Lemnhem là "chiếc" tạp hóa quà tặng nho nhỏ, nơi bạn có thể tìm thấy những món quà cho bản thân và những người thương.

Tại Lemnhem, teen có thể tìm thấy những chiếc ốp điện thoại được custom từ những mẫu charm thiết kế riêng bởi Lemnhem. Ngoài ra, tiệm còn có thêm các em dây móc điện thoại, móc treo chìa khóa với nhiều chất liệu từ gốm, vỏ sò, đá, gỗ, mica...

Mới đây, tiệm có cho ra mắt sản phẩm móc khóa Nón lá Hoa Hòe, một phụ kiện dành cho hội phân vân không biết nên chọn móc khóa nào trang trí ba lô, túi xách. Móc khóa Nón lá được thiết kế để teen có thể “bung xõa” treo thêm nhiều loại móc khóa khác mà vốn ba lô của bạn đã hết chỗ trang trí!

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được box quà ngẫu nhiên trị giá 160.000 đồng từ Lemnhem.

Đọc “Chuyện ở quán canh hầm 24h” từ QinS-eoul

Chuyện ở quán canh hầm 24h là tản văn gói ghém những câu chuyện nhân duyên dễ thương suốt các chuyến bay Việt Nam và Hàn Quốc, được nhà văn QinS-eoul chấp bút sau thời gian trải nghiệm học THPT và Đại học tại Hàn. QinS-eoul cũng chính là cây bút đứng sau những bài viết chất lượng trong chuyên mục Bánh Dày & Bánh Tteok quen thuộc trên báo Hoa Học Trò.

Cuốn sách mở ra cho bạn đọc hàng ngàn mối dây nhân duyên mà tác giả đã gặp trong đời, có thể là: Chàng trai Hàn Quốc yêu thương một cô gái Việt Nam; người tiền bối gặp gỡ hậu bối ở trường đại học sau nhiều năm xa cách... giúp bạn đọc nhận ra vẻ đẹp tình yêu, lan tỏa nhẹ nhàng từ trái tim người này đến người khác.

Trong sách, tác giả khéo léo thổi hồn khái niệm “duyên” trong văn hóa Việt Nam và “nhân duyên” trong văn hóa Hàn Quốc. QinS-eoul không chỉ mời bạn đọc chiêm nghiệm về tình yêu mà còn khuyến khích ta mở lòng, thấu hiểu những người xung quanh bằng cái nhìn chân thành, không phán xét.

Quà tặng: 3 bạn đọc may mắn, mỗi bạn nhận một quyển sách Chuyện ở quán canh hầm 24h từ tác giả QinS-eoul.