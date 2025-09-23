Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Kết nối Hoa Học Trò

Google News

Quà tặng bạn đọc: Phụ kiện điện thoại xinh và sách hay về nhân duyên Việt - Hàn

Hoàng Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHT - Nhân mùa tựu trường, nhà Hoa có những món phụ kiện và tựa sách nhân duyên Việt - Hàn dễ thương. Bạn đọc hãy nhanh tay đăng ký để có cơ hội sở hữu món quà “khai trương” năm học mới của mình nhé!

Quý đơn vị có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc HHT vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Cửa tiệm quà tặng cho hội mê “dế yêu”

Tiệm Lemnhem là "chiếc" tạp hóa quà tặng nho nhỏ, nơi bạn có thể tìm thấy những món quà cho bản thân và những người thương.

1.png

Tại Lemnhem, teen có thể tìm thấy những chiếc ốp điện thoại được custom từ những mẫu charm thiết kế riêng bởi Lemnhem. Ngoài ra, tiệm còn có thêm các em dây móc điện thoại, móc treo chìa khóa với nhiều chất liệu từ gốm, vỏ sò, đá, gỗ, mica...

2.png

Mới đây, tiệm có cho ra mắt sản phẩm móc khóa Nón lá Hoa Hòe, một phụ kiện dành cho hội phân vân không biết nên chọn móc khóa nào trang trí ba lô, túi xách. Móc khóa Nón lá được thiết kế để teen có thể “bung xõa” treo thêm nhiều loại móc khóa khác mà vốn ba lô của bạn đã hết chỗ trang trí!

9.jpg

Mời bạn ghé thăm Lemnhem tại:

Instagram: @tiemlemnhem

z6923427832195-a9b1dca2e74925d0ef44d2d1915d3411.jpg

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được box quà ngẫu nhiên trị giá 160.000 đồng từ Lemnhem.

Đọc “Chuyện ở quán canh hầm 24h” từ QinS-eoul

Chuyện ở quán canh hầm 24h là tản văn gói ghém những câu chuyện nhân duyên dễ thương suốt các chuyến bay Việt Nam và Hàn Quốc, được nhà văn QinS-eoul chấp bút sau thời gian trải nghiệm học THPT và Đại học tại Hàn. QinS-eoul cũng chính là cây bút đứng sau những bài viết chất lượng trong chuyên mục Bánh Dày & Bánh Tteok quen thuộc trên báo Hoa Học Trò.

img-8545.jpg

Cuốn sách mở ra cho bạn đọc hàng ngàn mối dây nhân duyên mà tác giả đã gặp trong đời, có thể là: Chàng trai Hàn Quốc yêu thương một cô gái Việt Nam; người tiền bối gặp gỡ hậu bối ở trường đại học sau nhiều năm xa cách... giúp bạn đọc nhận ra vẻ đẹp tình yêu, lan tỏa nhẹ nhàng từ trái tim người này đến người khác.

pic-2315.jpg

Trong sách, tác giả khéo léo thổi hồn khái niệm “duyên” trong văn hóa Việt Nam và “nhân duyên” trong văn hóa Hàn Quốc. QinS-eoul không chỉ mời bạn đọc chiêm nghiệm về tình yêu mà còn khuyến khích ta mở lòng, thấu hiểu những người xung quanh bằng cái nhìn chân thành, không phán xét.

pic-2387.jpg

Quà tặng: 3 bạn đọc may mắn, mỗi bạn nhận một quyển sách Chuyện ở quán canh hầm 24h từ tác giả QinS-eoul.

Hướng dẫn nhận quà: Chọn một món quà bạn thích trong số báo này, gửi email với tiêu đề “Nhận quà HHTOnline”. Nội dung email gồm: Họ tên, trường lớp, địa chỉ nhà, SĐT của bạn hoặc phụ huynh, kèm lý do bạn thích món quà về cohoiquatanghht@gmail.com. Những bạn may mắn sẽ được tòa soạn liên hệ qua SĐT và gửi tặng phần quà. Hạn chót chúng mình nhận thông tin là 30/9/2025 và công bố danh sách trúng quà trên fanpage Hoa Hoc Tro Magazine ngày 6/10/2025.

545781632-1195074675994915-7468282669807232261-n.jpg
Hoàng Mai
#quà tặng #Hoa Học Trò #phụ kiện điện thoại #sách Việt Hàn #QinS-eoul #Lemnhem #tựu trường #Chuyện ở quán canh hầm 24h #móc khoá #túi xách

Xem thêm

Cùng chuyên mục