Phút giây xúc động của hàng nghìn thanh niên miền Tây lên đường nhập ngũ

TPO - Sáng 13/2, hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân trên toàn quốc, các địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long cũng đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025, đưa hàng ngàn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Đất mũi Cà Mau

Tại huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau), Lễ giao - nhận quân năm 2025 của tỉnh Cà Mau có sự tham dự của ông Nguyễn Hồ Hải – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Phạm Thành Ngại – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Thiếu tướng Bùi Văn Quyền – Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an); Thiếu tướng Trần Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an); Thiếu tướng Phạm Văn Thanh – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam – cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an...

Năm nay, tỉnh Cà Mau tuyển chọn và bàn giao 992 tân binh lên đường nhập ngũ, tham gia huyến luyện và làm nhiệm vụ tại các đơn vị quân đội (802 tân binh) và công an (190 tân binh). Trong đó, riêng huyện Phú Tân cho biết có 91 thanh niên lên đường nhập ngũ.

“Trong giờ phút trang trọng, ấm tình quê hương hôm nay, tôi mong các thanh niên luôn ghi nhớ phát huy truyền thống chiến đấu kiên cường, bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của các thế hệ cha ông. Đây là tình cảm, món quà của các thanh niên dành cho quê hương, gia đình và người thân ở quê nhà”, ông Trần Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện Phú Tân gửi gắm các tân binh.

Ông Hòa cũng đề nghị các tân binh phải chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội, công an; nêu cao ý thức kỷ luật, ra sức học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, vượt lên chính mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chị Nguyễn Phương Linh - Bí thư Huyện Đoàn Phú Tân cho rằng, thanh niên ở bất cứ giai đoạn lịch sử cách mạng nào cũng luôn được xem là rường cột và tương lai của đất nước. Lực lượng thanh niên chính là nguồn xung lực mạnh mẽ nhất của đất nước, đại biểu cho tinh thần tự tôn, sự đi lên của cả dân tộc và cũng là lực lượng được lựa chọn để gánh vác sứ mệnh cao cả, đó là sứ mệnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Hôm nay, các thế hệ trẻ với tinh thần đoàn kết, xung kích tình nguyện, đã và đang viết tiếp trang sử cách mạng trên con đường xây dựng, phát triển, góp phần làm rạng danh quê, đất nước. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thanh niên cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho”, chị Linh chia sẻ.

Những cặp song sinh, sinh 3 cùng nhập ngũ

Mùa tòng quân năm nay, toàn tỉnh Sóc Trăng có 1.650 thanh niên lên đường nhập ngũ tại các đơn vị quân đội và 345 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

Trong các tân binh của tỉnh Sóc Trăng, đáng chú ý có 3 tân binh là 3 anh em ruột (sinh 3) là Lý Tiến Tấn, Lý Tiến Tài và Lý Tiến Lộc đã cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trước giờ lên đường,

Lý Tiến Tấn chia sẻ: “Từ nhỏ, cả ba anh em đều rất ngưỡng mộ hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ. Khi biết có đợt tuyển quân, chúng em quyết định cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội, cống hiến sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc. Chúng em rất vui khi gia đình ủng hộ quyết định này và sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Tại xã Phú Tâm (huyện Châu Thành, Sóc Trăng), 2 anh em sinh đôi Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Quốc Hoàng cũng cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh.

Còn thanh niên Tạ Đình Trung Hậu vừa cầm tấm bằng kỹ sư Kỹ thuật công nghệ (Trường ĐH Cần Thơ), thay vì đi làm đã tạm gác lại để tình nguyện lên đường nhập ngũ, làm tròn trách nhiệm của một người thanh niên đối với quê hương và đất nước.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, lãnh đạo các địa phương đã gióng trống hội quân và thắp sáng ngọn đuốc lên Đài lửa tại lễ giao nhận quân. Nghi thức này thể hiện ý chí và nhiệt huyết của tuổi trẻ Sóc Trăng và cả nước trong ngày hội tòng quân.

3,5% tân binh tại Kiên Giang là đảng viên

Năm nay, tỉnh Kiên Giang đã tuyển chọn và bàn giao hơn 1.700 thanh niên ưu tú lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong đó 1.350 thanh niên phục vụ trong quân đội và 401 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Công tác tuyển chọn được tỉnh Kiên Giang thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và đảm bảo tính công bằng, khách quan.

Đáng chú ý, trong các tân binh của tỉnh Kiên Giang năm nay, có tới 80% là thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, và 3,5% tân binh là đảng viên, 12% tân binh có trình độ cao đẳng, đại học.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tin tưởng, các tân binh từ các địa phương trong tỉnh sẽ phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ quê hương, xây dựng đất nước.

Thanh niên Đất Sen Hồng lên đường tòng quân

Tại Đồng Tháp - vùng đất sen hồng, các địa phương trong tỉnh cũng đồng loạt tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2025. Năm nay, toàn tỉnh có hơn 1.600 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó có 65 tân binh là đảng viên trẻ, thể hiện chất lượng nguồn nhân lực nhập ngũ ngày càng cao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp tình quân - dân. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể cùng đông đảo người thân, bạn bè đã có mặt từ sớm để động viên, tiễn đưa các tân binh. Những cái bắt tay siết chặt, những ánh mắt tin tưởng và những lá cờ đỏ thắm vẫy chào tạo nên khoảnh khắc xúc động, tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ trẻ vững bước trên con đường mới.

Khoảnh khắc xúc động của tân binh các tỉnh/thành Đồng bằng sông Cửu Long chia tay gia đình, người thân, bạn bè lên đường nhập ngũ: