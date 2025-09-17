Phường nhiều khu công nghiệp nhất TPHCM kiến nghị xây thêm trường học

TPO - Làm việc với Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, lãnh đạo phường Bình Dương kiến nghị cho chủ trương lập quy hoạch đồng bộ; đồng thời bố trí vốn để xây dựng thêm 3 trường học trong thời gian tới.

Chiều 17/9, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến khảo sát, làm việc với Đảng ủy phường Bình Dương. Cùng đoàn công tác có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TPHCM.

Tại phường Bình Dương, lãnh đạo TPHCM đã khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường, thăm hỏi người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã làm việc với Đảng ủy phường Bình Dương để lắng nghe báo cáo, kiến nghị của địa phương.

Mở đầu buổi làm việc, ông Trần Lưu Quang cho biết đây là tuần làm việc thứ ba của ông sau khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TPHCM. Ông Quang đánh giá, phường Bình Dương có nhiều khu công nghiệp nhất thành phố, với 75% diện tích của phường là dự án Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương (còn gọi là thành phố mới Bình Dương và các khu công nghiệp thứ cấp).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi tình nguyện viên tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Dương

Ông Trần Lưu Quang đề nghị lãnh đạo phường Bình Dương, các đơn vị nêu rõ các vấn đề, khó khăn, kiến nghị các vấn đề không chỉ cho sự phát triển của phường mà còn gợi mở vào sự phát triển chung của thành phố.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Bình Dương Nguyễn Văn Đông cho biết, phường có 7 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp với hơn 5.200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Là địa bàn đông người nhập cư, phường Bình Dương có các áp lực về gia tăng dân số, an ninh trật tự, giáo dục.

Từ đó, phường Bình Dương kiến nghị cho chủ trương lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung phát triển đô thị để có quy hoạch đồng bộ, tạo dư địa cho sự phát triển chung của TPHCM theo hướng xanh, bền vững.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu học tập của con em người lao động, phường Bình Dương kiến nghị thành phố bố trí vốn để xây dựng thêm 3 trường học trong thời gian tới, trang bị xe ô tô tuần tra cho công an phường.

Lãnh đạo TPHCM khảo sát Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Dương

Phường Bình Dương được chính thức thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các phường Hòa Phú, Phú Mỹ, Phú Tân thuộc TP.Thủ Dầu Một và phường Phú Chánh thuộc TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ).

Tổng diện tích tự nhiên của phường là 58,157 km² (trong đó, Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương chiếm khoảng 75% diện tích toàn phường (4.196,8 ha)), toàn phường có 20 khu phố, quy mô dân số 107.576 người.

Từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 16.713 hồ sơ, trả kết quả 16.251 hồ sơ (các hồ sơ còn lại trong thời hạn giải quyết); đồng thời, tiếp nhận 1.789 hồ sơ (đã giải quyết 1.529 hồ sơ, 165 hồ sơ đang giải quyết, 95 hồ sơ dừng xử lý/đã huỷ). Ngoài ra, trung tâm đã tổ chức 10 buổi làm việc vào sáng thứ 7, đã tiếp nhận và giải quyết 756 hồ sơ.