Phương Mỹ Chi bác bỏ thông tin sai lệch, khẳng định quan điểm về “cái đẹp”

Bảo Trâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Phương Mỹ Chi vừa lên tiếng đính chính khi bị gán phát ngôn tự ti về ngoại hình, nhấn mạnh quan điểm “Đẹp ở đây là đẹp lòng nhau”.

Thông qua kênh broadcast với fan, Phương Mỹ Chi bày tỏ sự bức xúc trước những bài đăng sai lệch, gán ghép phát ngôn không đúng sự thật trên một số trang mạng bịa lời nữ ca sĩ: “Em biết em không được xinh nên không dám trèo cao đâu”. Nữ ca sĩ Gen Z bác bỏ những thông tin bịa đặt này, đồng thời khẳng định thông điệp tích cực về việc trân trọng giá trị bản thân và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

z6928449698129-a80e715f67b043b57c7e2bf39f0803dd.jpg
Thông tin sai lệch về phát ngôn của Phương Mỹ Chi bị một số trang dựng lên, lan truyền nhằm câu tương tác.

Trước những thông tin sai lệch, “chị Bảy” khẳng định: “Chi chưa từng nói như vậy, đây là thông tin gán ghép sai sự thật về phát ngôn của nghệ sĩ. Vốn dĩ đây là 1 trang báo không chính thống, Chi cũng định sẽ không nói về thông tin này. Nhưng nội dung họ “gán ghép” khiến Chi phải suy ngẫm”.

Giọng ca Bóng Phù Hoa cho rằng việc sử dụng những phát ngôn mang tính tự ti, hạ thấp giá trị bản thân để gán cho nghệ sĩ, đặc biệt là gắn liền với hình ảnh của người trẻ, sẽ để lại tác động tiêu cực. Nữ ca sĩ nhận thấy, câu nói trên đồng nghĩa với việc một người thấy mình kém sắc thì sẽ không dám mơ ước đến những điều tốt đẹp, từ đó truyền đi thông điệp tiêu cực.

hit-maker.jpg
Phương Mỹ Chi bày tỏ sự lo lắng về việc những thông điệp tiêu cực như trên có thể ảnh hưởng đến tâm lý và tư duy của thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, “em xinh” Phương Mỹ Chi cũng bày tỏ quan điểm cá nhân về vẻ đẹp đến người hâm mộ: "Cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình, mình đã thương thì như thế nào cũng đẹp. Đẹp ở đây là đẹp lòng nhau". Nữ ca sĩ nhắn nhủ mọi người hãy nhìn nhận giá trị bản thân dựa trên sự độc lập và nét khác biệt riêng của mỗi người, thay vì để những định kiến xã hội làm ảnh hưởng đến sự tự tin và hạnh phúc.

hit-maker-1.jpg
Phương Mỹ Chi nhắn gửi người hâm mộ thông điệp tích cực về “cái đẹp”.

Với cách lên tiếng thẳng thắn và tinh tế, giọng ca Vũ Trụ Có Anh không chỉ phản bác hành vi thông tin sai sự thật, nêu rõ quan điểm cá nhân, mà còn thể hiện trách nhiệm của một người nghệ sĩ trong việc lan tỏa suy nghĩ tích cực đến với cộng đồng. Hành động của Phương Mỹ Chi nhận được sự đồng tình từ đông đảo cư dân mạng. Người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm của nữ ca sĩ, đồng thời kêu gọi mọi người hãy cẩn trọng hơn khi tiếp nhận thông tin từ các nguồn không đáng tin cậy.

533107654-1302128491281369-5149763919484305968-n.jpg
Phương Mỹ Chi được khen ngợi về sự trưởng thành trong tư duy và cách xử lý tình huống,

Phương Mỹ Chi được nhiều khán giả biết đến với biệt danh “cô bé dân ca” sau khi xuất sắc giành giải Á quân cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí 2013. Mười năm sau, giọng ca Quê Em Mùa Nước Lũ phát hành album Vũ Trụ Cò Bay, đánh dấu bước chuyển mình sang dòng nhạc pop hiện đại. Năm 2025, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với khán giả trong nước lẫn quốc tế khi đưa những nét đẹp truyền thống văn hoá của Việt Nam “chinh chiến” tại Sing!Asia. Cô được kỳ vọng lọt Best Five của chương trình âm nhạc Em Xinh “Say Hi”.

533587880-1205921578247236-7557528507785779392-n.jpg
Tiết mục Ếch Ngoài Đáy Giếng của Phương Mỹ Chi ở sân khấu Chung kết 1 Em Xinh "Say Hi" nhận về nhiều lời khen nhờ lời hát ý nghĩa và vũ đạo hài hước.
526123589-765122732557164-8735002164930570139-n.jpg
Bảo Trâm
#em xinh #Phương Mỹ Chi #phát ngôn về ngoại hình #tin đồn sai lệch #cái đẹp

