Xã hội

Google News

Phú Thọ: Chồng sát hại vợ và con riêng của vợ rồi nhảy sông tự tử

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyễn Xuân Sơn (SN 1983, trú tại xã Vĩnh Chân) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ chị Nguyễn Thị P (SN 1993, vợ của Sơn) và cháu Nguyễn Tuấn Đ (SN 2017, con riêng của chị P), khiến cả hai tử vong tại chỗ.

a-4.jpg
Nghi phạm Nguyễn Xuân Sơn.

Chiều 7/10, tại xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h, ngày 7/10, do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Xuân Sơn (SN 1983, trú khu 13, xã Vĩnh Chân) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ chị Nguyễn Thị P (SN 1993, vợ của Sơn) và cháu Nguyễn Tuấn Đ (SN 2017, con riêng của chị P) khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn ra ven sông Hồng, để lại hung khí rồi nhảy xuống sông tự tử.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm, điều tra, truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân phát hiện thi thể Nguyễn Xuân Sơn tại khu vực ven sông Hồng, thuộc khu 13, xã Vĩnh Chân.

Sơn và chị Phượng chung sống từ năm 2022, đây là người vợ thứ ba của Sơn. Cả hai làm công nhân trên địa bàn.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
#Phú Thọ #vụ án mạng #chồng sát hại vợ con #nghi phạm Nguyễn Xuân Sơn #điều tra hình sự #xã Vĩnh Chân #tử thi

