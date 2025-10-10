Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Phụ huynh bức xúc khi nhiều ô tô chạy trong sân trường lách giữa 'rừng' học sinh

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chứng kiến cảnh nhiều ô tô chạy trong sân trường lúc học sinh tan học ra về, phụ huynh bức xúc và lo lắng vì trước đó từng xảy ra không ít vụ ô tô cán học sinh tử vong trong trường.

Chiều 10/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhiều xe ô tô di chuyển trong sân trường, thời điểm này có hàng chục học sinh đang đi lại.

1000019743.jpg
Ô tô chạy trong trường khi học sinh tan học

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra ở Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Bến Cát, TPHCM. Một phụ huynh nhìn thấy đoàn xe ô tô di chuyển từ trong sân trường ra ngoài cổng và lo sợ các xe sẽ va chạm với học sinh đang tan học ra về.

Một phụ huynh đã dùng điện thoại quay clip lại để phản ánh. Khi đang quay clip thì một người lớn tuổi mặc đồng phục bảo vệ đến hỏi "anh quay cái gì ở đây", xe của "Sở Giáo dục" đang di chuyển.

Vị phụ huynh cho rằng, dù là xe ô tô của ai cũng không nên để cho xe lưu thông khi đang có cả trăm học sinh trên sân trường. Lỡ rủi ro, có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc, bởi thời gian qua, không ít vụ ô tô tông tử vong học sinh trong trường.

1000019742.jpg
Ô tô lách qua nhiều học sinh

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Bến Cát cho biết đã nắm thông tin và đề nghị nhà trường tổ chức các phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường.

Trong khi đó, lãnh đạo Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, những xe ô tô trên không phải là xe của lãnh đạo các cấp, cũng không phải của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo lãnh đạo nhà trường, hôm nay, các giáo viên đến trường tham gia tập huấn công tác phổ cập nên khi ra về bảo vệ chưa phân luồng tốt. Việc này gây ảnh hưởng đến học sinh khi tan học.

Hiện nhà trường đã làm việc với bảo vệ và rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Trường sẽ điều tiết việc di chuyển đi lại trong trường đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hương Chi
#phường Bến Cát #TPHCM #học sinh #ô tô chạy trong trường #Trường THCS Lê Quý Đôn #phụ huynh

Xem thêm

Cùng chuyên mục