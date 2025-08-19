‘Phòng tuyến ba lớp’ của cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý

TPO - Với hơn 213 km đường biên giới giáp Lào, địa hình rừng núi hiểm trở, đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn… là những yếu tố khiến khu vực Thanh Hóa có thể trở thành lối đi của các đường dây ma túy xuyên quốc gia. Vượt qua nhiều khó khăn, những người lính cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã âm thầm ghi những chiến công.

Theo thống kê, năm 2020, Thanh Hóa ghi nhận hơn 7.060 người nghiện có hồ sơ quản lý, hơn 10.000 người nghi nghiện, cùng 12 tụ điểm và 36 điểm phức tạp về ma túy. Giữa muôn vàn khó khăn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiên phong xây dựng thế trận “phòng tuyến ba lớp”. Lớp phòng tuyến đầu tiên được dựng lên ngay từ ngoại biên, nơi các chiến sĩ không quản hiểm nguy, quyết tâm “khóa chặt” dòng ma túy từ bên kia biên giới.

Từ năm 2021, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào), thiết lập đường dây nóng ba cấp, khảo sát tỉ mỉ từng cụm bản ngoại biên, triệt xóa hơn 700 ha cây thuốc phiện, rà soát hơn 6.000 người nghiện và đánh sập hàng loạt điểm nóng ma túy xuyên quốc gia. Không chỉ dừng ở nghiệp vụ, các chiến sĩ còn mang theo nghĩa tình quốc tế sâu đậm, tham mưu lãnh đạo tỉnh hỗ trợ 7,5 tỷ đồng xây dựng 32 trụ sở Công an bản cho phía Lào, tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ, trao tặng hàng trăm triệu đồng cùng nhiều trang thiết bị thiết yếu.

Những năm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hoá đã đấu tranh, triệt xoá nhiều chuyên án lớn, xuyên quốc gia.

Từ năm 2022 đến nay, 26 đoàn công tác đã phối hợp với phía Lào triệt xóa thêm 300 ha cây thuốc phiện, điều tra hơn 80 vụ án ma túy xuyên quốc gia, đập tan nhiều đường dây lớn qua Thanh Hóa. Tiếp nối lớp phòng tuyến ngoại biên là “vành đai trung gian” tại 16 xã biên giới phía Việt Nam. Tại đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp chặt chẽ với Công an các đại phương giáp biên và các lực lượng liên quan, dựng nên những chốt chặn trọng điểm kiên cố. Hệ thống camera giám sát tại các nút giao thông chiến lược, kết hợp với những cuộc tuần tra liên lực lượng không ngừng nghỉ, đã tạo thành lá chắn thép ngăn ma túy thẩm lậu vào nội địa.

Mô hình "chuyên án chung", xây dựng địa bàn "sạch" ma tuý

Những vụ án với địa bàn trải rộng, đối tượng manh động, thủ đoạn tinh vi là phép thử tinh thần và thể lực của các chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nếu “chặn cung” ma tuý từ biên giới là mũi giáp công, thì “giảm cầu” ma tuý trong lòng phố phường, bản làng là cuộc chiến âm thầm, bền bỉ của các chiến sĩ. Từ năm 2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý triển khai các chiến dịch quy mô, đi sâu vào từng ngõ ngách của đời sống. Lực lượng của đơn vị điều tra cơ bản đến từng thôn bản, từng hộ gia đình, từng cá nhân nghiện hay nghi nghiện, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Theo đó, hơn 2.250 người nghiện được đưa đi cai nghiện bắt buộc, hàng ngàn người khác được hỗ trợ điều trị tự nguyện. Các mô hình tái hòa nhập xã hội được triển khai đồng bộ, từ hỗ trợ việc làm, xây dựng sinh kế đến đồng hành tâm lý, giúp những người từng lầm lỡ tìm lại ánh sáng cuộc đời. Đến nay, số người nghiện ngoài cộng đồng còn 1.982, giảm gần 83% so với năm 2019. Từ năm 2021, 30 chuyên án chung đã triệt xóa 23 tụ điểm và 284 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 3.515 đối tượng, trong đó có hơn 250 bị can từ các tỉnh ngoài và 16 đối tượng người Lào.

Chiều 31/7, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa.

Giữa bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng biến tướng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Thanh Hóa ghi dấu ấn với chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán khí cười N2O lớn nhất cả nước vào tháng 5/2025. Nhiều đối tượng chủ chốt tại Hà Nội, Hải Phòng, Vinh và TP Thanh Hóa bị bắt giữ. Chuyên án này không chỉ là một chiến thắng lớn, mà còn được Bộ Công an đánh giá là kiểu mẫu trong việc nhận diện và xử lý loại tội phạm ma túy thế hệ mới.

Trải qua 27 năm chiến đấu không ngừng nghỉ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 12.167 vụ án, bắt giữ 21.107 đối tượng, thu giữ hơn 130 kg heroin, 211 kg ma túy tổng hợp, 115 kg thuốc phiện, 55 kg cần sa, 107 khẩu súng và hàng trăm tỷ đồng tài sản liên quan. Những con số ấy là câu chuyện về những ngày dài nằm rừng, những đêm trắng truy bắt và cả những giọt nước mắt lặng lẽ khi đồng đội ngã xuống...