Bộ Công an biểu dương vụ triệt phá đường dây sản xuất khí cười quy mô lớn

TPO - Ngày 31/5, Trung tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên sản xuất, mua bán hàng cấm với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Theo nội dung Thư khen, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Trong thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ, qua đó phát hiện và bóc gỡ thành công một đường dây tội phạm có tổ chức hoạt động sản xuất, mua bán hàng cấm. Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ và khởi tố 16 đối tượng, thu giữ 3 hệ thống máy móc và dây chuyền sản xuất – sang chiết khí N2O, 180 tấn nguyên liệu, 7,3 tấn khí N2O thành phẩm cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Thư khen nhấn mạnh: Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh nghiệp vụ vững vàng và sự kiên trì, quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm của Công an tỉnh Thanh Hóa – trực tiếp là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Thành tích này là minh chứng rõ nét cho việc thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, nhất là các loại tội phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng cấm.

Chiến công của Công an Thanh Hóa không chỉ ngăn chặn kịp thời nguồn cung chất cấm có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, mà còn góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận và biểu dương thành tích của toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương có liên quan để khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long kỳ vọng lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, lập thêm nhiều chiến công, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cuộc sống của nhân dân.