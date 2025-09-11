Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: 'Lãnh đạo phải nghĩ sâu, làm lớn, vì dân'

TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: "Lãnh đạo phải nghĩ sâu, làm lớn, vì dân; từ bỏ tư duy cũ chỉ trông cậy vào đầu tư công, cách làm cũ chờ đợi Trung ương duyệt dự án và rót vốn ngân sách. Có cơ chế, chính sách thông thoáng để huy động và phát huy nguồn lực đang rất dồi dào trong nhân dân, trong doanh nghiệp mới là hướng đi sáng suốt lúc này".

Sáng 11/9, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Quảng Ngãi đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại đại hội.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”

Phó Thủ tướng chia sẻ, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phải đối mặt với nhiều thử thách, nhiều biến động phức tạp, khó lường như: đại dịch COVID-19 không có tiền lệ, thiên tai, bão lũ cực đoan...

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã đoàn kết và nỗ lực vượt bậc, thực hiện thành công nhiệm vụ của nhiệm kỳ và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,3%/năm, quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng và đứng thứ hạng cao trong cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, với công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 70%.

Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục khẳng định là vai trò hạt nhân tăng trưởng, là trung tâm công nghiệp nặng và lọc dầu quan trọng của cả nước.

Quang cảnh đại hội.

Nông nghiệp có bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn. Nhiều sản phẩm đặc hữu như sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý đã có mặt ở trên các thị trường khó tính của quốc tế.

Tại đây, Phó Thủ tướng cũng đã nêu những tồn tại, hạn chế trong báo cáo chính trị như tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nối còn bất cập; du lịch chưa phát triển tương xứng với tiềm năng…

“Tôi đề nghị Đảng bộ cần tập trung thảo luận sâu sắc, phân tích kỹ các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục quyết liệt, hiệu quả”, Phó Thủ tướng đề nghị.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải coi xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nếu động lực quan trọng của tăng trưởng là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thì hành trang quan trọng của đội ngũ cán bộ để bước vào kỷ nguyên mới chính là tư duy mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới.

Trong quá trình chọn lọc, sắp xếp lại đội ngũ, cần mạnh dạn sàng lọc, thay thế những cán bộ yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu, né tránh, sợ trách nhiệm, thậm chí sai phạm.

Đồng thời, trân trọng và khuyến khích những cán bộ tự đánh giá chính xác bản thân mình, sẵn sàng nghỉ việc theo chính sách, nhường lại vị trí cho những người trẻ xứng đáng, triển vọng hơn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nghe tham luận tại đại hội.

Lãnh đạo phải nghĩ sâu, làm lớn, vì dân

Phó Thủ tướng yêu cầu, lãnh đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Bước đầu triển khai, cấp xã đang vận hành trôi chảy, tuy nhiên không phải không có bất cập.

Tỉnh ủy cần theo dõi sát, nhận diện chính xác, đầy đủ những điểm nghẽn; tập trung nguồn lực và giải pháp đồng bộ tháo gỡ những bất hợp lý trong cơ cấu, biên chế, bố trí cán bộ; bất cập về chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ cấp xã; những thiếu hụt về hạ tầng chuyển đổi số…

Hoạt động của chính quyền cấp xã phục vụ người dân, doanh nghiệp không được đứt gãy, đình trệ mà phải tốt lên từng ngày và được đo bằng sự hài lòng của người dân.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ tới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh định hướng phát triển công nghiệp theo chiều sâu, công nghệ cao, lấy Khu kinh tế Dung Quất làm hạt nhân, thúc đẩy liên kết với Khu kinh tế mở Chu Lai để hình thành một trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia. Dung Quất đã là một trung tâm công nghiệp lọc dầu nhưng sẽ trở thành một trung tâm hóa dầu lớn.

Về du lịch, tỉnh Quảng Ngãi phải tạo ra được những sản phẩm độc đáo, kết nối được “rừng” và “biển”, hiện thực hóa chiến lược “một điểm đến, ba quốc gia”, biến danh tiếng đảo Lý Sơn, tiềm năng cảnh quan - khí hậu Măng Đen và lợi thế ngã ba Đông Dương thành một sản phẩm du lịch liên kết độc đáo.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Quảng Ngãi có một địa thế kinh tế - chính trị đặc biệt, nằm ở ngã ba Đông Dương, là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên ra biển. Tôi hoan nghênh tinh thần của tỉnh khi xác định mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên. Tuy vậy, đây là một thách thức lớn, một phép thử với bản lĩnh và năng lực cầm quyền của Tỉnh ủy.

Lãnh đạo phải nghĩ sâu, làm lớn, vì dân; từ bỏ tư duy cũ chỉ trông cậy vào đầu tư công, cách làm cũ chờ đợi Trung ương duyệt dự án và rót vốn ngân sách. Có cơ chế, chính sách thông thoáng để huy động và phát huy nguồn lực đang rất dồi dào trong Nhân dân, trong doanh nghiệp mới là hướng đi sáng suốt lúc này.

Với tiềm năng to lớn sau hợp nhất và khát vọng trong kỷ nguyên mới, tôi đề nghị Đại hội cần thảo luận, xây dựng Nghị quyết cụ thể, có tính hành động cao, hoạch định được các giải pháp đột phá, đồng bộ và có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, phấn đấu đạt, thậm chí vượt chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra”.