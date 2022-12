Phó Bí thư Hà Nội: Ngăn chặn tệ tham nhũng vặt, phiền hà sách nhiễu

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị chú trọng phát hiện qua tự kiểm tra giám sát nội bộ; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm được phát hiện, bảo đảm “không có vùng cấm” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”, tệ “phiền hà sách nhiễu”…

Sáng 23/12, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo báo cáo, năm 2022, Ban Nội chính Thành ủy đã tích cực tham mưu đối với Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết đơn thư; theo dõi vụ việc, vụ án.

Đáng chú ý, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực đã đạt được kết quả quan trọng. Trong năm đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 20 đơn vị, qua đó chỉ ra những thiếu sót và làm bài học chung trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 3 đoàn để kiểm tra công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 10 của Thành ủy, gắn các giải pháp trong công tác kiểm tra, giám sát được nêu trong Kết luận số 21 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đối với 10 tổ chức Đảng, 10 đảng viên; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của thành phố đối với 10 tổ chức Đảng, 12 đảng viên…

Các cơ quan hành chính thành phố đã triển khai 339 cuộc thanh tra, kết luận 201 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 33,9 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 61 tập thể và 85 cá nhân.

Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu với Thường trực Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan khối nội chính thành phố, các quận, huyện, thị ủy trực thuộc để tổ chức thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Các cơ quan tố tụng thành phố đã khởi tố, điều tra 35 vụ/45 bị can, truy tố 20 vụ/42 bị can, xét xử sơ thẩm 41 vụ/105 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ; trong đó, về tham nhũng đã khởi tố mới 9 vụ án/12 bị can.

Đặc biệt, Tòa án nhân dân thành phố đã đưa ra xét xử sơ thẩm 7 vụ án do Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tiếp chỉ đạo. Đây đều là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm. Kết quả xét xử “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Nội chính Thành ủy, các cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, Ban chỉ đạo của Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính; nắm chắc tình hình, tham mưu chính xác, kịp thời cho Thành ủy chỉ đạo xử lý mọi tình huống.

Bà Tuyến cũng đề nghị Ban Nội chính Thành ủy tham mưu kịp thời cho Thường trực Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan khối nội chính, tư pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tham mưu, tập trung thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra, nhất là các Kết luận của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các đơn vị của thành phố...

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; tập trung vào Chương trình số 10 về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng phát hiện qua tự kiểm tra giám sát nội bộ; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm được phát hiện, bảo đảm “không có vùng cấm” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”, tệ “phiền hà sách nhiễu”…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị toàn ngành Nội chính tập trung rà soát, giải quyết xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tồn đọng, kéo dài; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực; cải cách tư pháp; tăng cường kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị… hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được thành phố giao.