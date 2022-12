Đề nghị khai trừ Đảng Phó Chủ tịch TP Hà Nội Chử Xuân Dũng

TPO - Thành ủy Hà Nội cho biết, xét nội dung, tính chất mức độ, hậu quả; căn cứ Quy định số 69 của Ban Chấp hành T.Ư, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chử Xuân Dũng.

Ngày 22/12, Thành uỷ Hà Nội ra thông cáo báo chí cho biết, cùng ngày, tại Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội họp để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Theo đó, trên cơ sở thông báo của cơ quan chức năng; sau khi xem xét Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung, tính chất, mức độ vi phạm của ông Chử Xuân Dũng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhận thấy ông Chử Xuân Dũng với cương vị là Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm trong quá trình chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân từ nước ngoài về nước cách ly tại Hà Nội.

Theo Thành uỷ Hà Nội, hành vi của ông Dũng vi phạm Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành T.Ư về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật.

"Những vi phạm của ông Chử Xuân Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng", thông cáo nêu.

Thông cáo của Thành uỷ Hà Nội cho biết, xét nội dung, tính chất mức độ, hậu quả; căn cứ Quy định số 69 ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành T.Ư, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chử Xuân Dũng.

Cũng trong ngày 22/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Chử Xuân Dũng để điều tra về tội nhận hối lộ. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu".

Ông Chử Xuân Dũng, 49 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội. Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội từ năm 2020, ông Dũng từng giữ các chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội. Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, ông Chử Xuân Dũng giữ cương vị Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19.