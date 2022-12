Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Hà Nội đưa 22 vụ việc, vụ án vào diện theo dõi

TPO - Đến nay, Ban Chỉ đạo Thành uỷ Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đưa 22 vụ việc, vụ án vào diện tập trung theo dõi, chỉ đạo theo kiến nghị cơ quan Thường trực và các cơ quan tư pháp thành phố.

Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa tổ chức phiên họp thứ hai vào chiều 14/12 thảo luận, cho ý kiến đối với 4 báo cáo và Chương trình công tác trọng tâm của Thường trực Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo năm 2023.

Kiểm tra một số tổ chức Đảng liên quan vụ Việt Á

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo nhìn nhận, từ đầu năm đến nay, mặc dù khối lượng công việc lớn, còn nhiều khó khăn, nhưng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, hiệu quả, đạt được kết quả cụ thể.

Theo đó, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tập trung chỉ đạo xử lý 28 vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 10 của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025" với 10 tổ chức Đảng, 10 đảng viên; thành lập đoàn khảo sát, đánh giá thực hiện Đề án 56 ngày 25/11/2019 về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội” đối với 7 đơn vị; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của thành phố đối với 10 tổ chức Đảng, 12 đảng viên...

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức Đảng và 7 đảng viên; tiếp tục kiểm tra đối với 6 tổ chức Đảng và 5 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 15 đảng viên; trực tiếp kiểm tra 3 tổ chức Đảng đơn vị y tế và chỉ đạo kiểm tra 5 tổ chức Đảng đơn vị y tế trong nhóm vụ việc, vụ án liên quan đến Cty cổ phần Công nghệ Việt Á...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đã chỉ rõ 4 hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại thành phố như: Một số vụ án, vụ việc chậm kết thúc xử lý; công tác giám định, định giá tài sản trong một số vụ án, vụ việc còn chậm; tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp nổi lên là các sai phạm trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu... Công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ vẫn còn hạn chế, rất ít vụ việc được phát hiện qua tự kiểm tra. Công tác thu hồi tài sản mặc dù tăng cao so với các năm trước, nhưng giá trị tài sản phải thu hồi còn tồn đọng lớn.

Các cơ quan hành chính thành phố đã triển khai 339 cuộc thanh tra, kết luận 201 cuộc; qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 33,9 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 61 tập thể và 85 cá nhân...

Các cơ quan tố tụng thành phố đã khởi tố, điều tra 35 vụ/45 bị can, truy tố 20 vụ/42 bị can, xét xử sơ thẩm 41 vụ/105 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ; trong đó về tham nhũng đã khởi tố mới 9 vụ án/12 bị can.

Đặc biệt, Tòa án nhân dân thành phố đã đưa ra xét xử sơ thẩm 7 vụ án do Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tiếp chỉ đạo, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phân công cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thực hành quyền công tố. Đây đều là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; kết quả xét xử vụ án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “Không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ...

Kiên quyết khắc phục tham nhũng vặt

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Dũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của T.Ư, của Ban Chỉ đạo và Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Song song với nhiệm vụ kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy định của Bộ Chính trị, cần tập trung chỉ đạo tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đặc biệt là các vụ án do T.Ư giao và ủy thác điều tra của Bộ Công an.

Cơ quan kiểm tra, thanh tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung những lĩnh vực chuyên môn sâu, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khẩn trương hoàn thành, kết luận kiểm tra đối với các cuộc kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ông Dũng cũng nêu, cần tăng cường phối hợp, thực hiện nghiêm cơ chế chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu để xảy ra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm do mình phụ trách, quản lý (nếu có); chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại địa phương; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt”; xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với xử lý kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất: Kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 7 vụ việc, vụ án; Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chuyển Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 11 vụ việc, vụ án; giao Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức theo dõi, chỉ đạo 1 vụ án và Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc thực hiện; bổ sung 2 vụ việc, vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã đưa 22 vụ việc, vụ án vào diện tập trung theo dõi, chỉ đạo theo kiến nghị cơ quan Thường trực và các cơ quan tư pháp thành phố.