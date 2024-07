Có nơi mưa gần 500mm, vùng núi Bắc Bộ nguy cơ lũ quét

TPO - Từ chiều 2/7 đến chiều nay (3/7), mưa lớn đã trút xuống miền Bắc, đặc biệt là khu vực vùng núi và trung du. Tại điểm đo Việt Lâm của tỉnh Hà Giang, lượng mưa ghi nhận lên tới 493,2mm. Cơ quan khí tượng phát cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở miền Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 25 - 28 độ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đầy dần lên, kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần nên từ chiều qua (2/7) đến chiều nay (3/7), mưa lớn đã bao phủ nhiều khu vực ở miền Bắc.

Tính từ 14 giờ ngày 2/7 đến 14 giờ ngày 3/7, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong đó tại điểm đo Việt Lâm (Hà Giang), lượng mưa lên tới 493,2mm, là khu vực mưa to nhất. Tại Thượng Lâm (Tuyên Quang) là 172mm; Thanh Mai (Bắc Kạn) là 187,4mm (Bắc Cạn); Trung Hội (Thái Nguyên) 217,4mm; Thạch Lâm (Cao Bằng) 114,2mm; Nhất Hòa 170,2mm (Lạng Sơn); Dương Huy 144,8mm (Quảng Ninh).

Dự báo từ chiều tối 3/7 đến sáng 4/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ thời gian này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Dự báo từ chiều 4/7 mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 3/7, khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại vùng núi phía Bắc, do mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Vì vậy, trong đêm nay và sáng mai, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều khu vực.