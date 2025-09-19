Phim siêu anh hùng năm 2025: Doanh thu xuống nhẹ nhưng niềm tin đang trở lại

HHTO - Phòng vé năm 2025 không còn quá rực rỡ với các siêu anh hùng. Nhưng trong sự hơi lắng xuống ấy, dòng phim này đã cho thấy một số thay đổi tích cực, hứa hẹn mở ra một chương mới với nhiều niềm tin hơn, rằng các siêu anh hùng vẫn có thể cuốn hút và hấp dẫn trở lại.

MCU và DC - “Ba chọi một”

Captain America: Brave New World.

Trong năm 2025, có bốn phim siêu anh hùng ra rạp. Marvel áp đảo với ba cái tên, lần lượt là: Captain America: Brave New World, Thunderbolts*, The Fantastic Four: First Steps. Riêng DC chỉ gửi đi một “chiến binh” duy nhất - Superman dưới bàn tay của đạo diễn James Gunn.

Thunderbolts*.

The Fantastic Four: First Steps.

Điều đáng nói là cả bốn phim siêu anh hùng đều gắn liền với một cột mốc quan trọng của cả MCU lẫn DC. Với Captain America: Brave New World đánh dấu lần đầu tiên Sam Wilson (Anthony Mackie) chính thức cầm lên chiếc khiên Đội Trưởng Mỹ, tiếp bước di sản mà Steve Rogers (Chris Evans) để lại. Thunderbolts* khép lại Giai đoạn 5, còn The Fantastic Four: First Steps mở ra Giai đoạn 6 của MCU.

Superman.

Về phía DC, Superman không đơn giản chỉ là khởi động một biểu tượng, mà còn là phát súng mở màn cho cả cuộc tái thiết hoành tráng của Vũ trụ Điện ảnh DC.

Thời huy hoàng phòng vé đã lùi xa

Khán giả vẫn còn đến rạp nhưng doanh thu đã cho thấy hội chứng “mệt mỏi với phim siêu anh hùng” không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Trong bốn phim siêu anh hùng công chiếu trong năm 2025, không có phim nào tạo ra được cơn sốt phủ sóng rộng khắp tưởng chừng “vỡ rạp” của thời hoàng kim.

Trong cuộc đua doanh thu, Superman trở thành người chiến thắng với 615 triệu đôla toàn cầu. Được biết, Siêu Nhân tiêu tốn khoảng 225 triệu đôla sản xuất, thêm 200 triệu đôla quảng bá. Như vậy, phim đã vượt qua mốc hòa vốn và mang về lợi nhuận. Trước một số ý kiến cho rằng Superman phải chạm tới cột mốc 700 triệu đôla mới được tính là “chiến thắng”, James Gunn thẳng thắn nhận xét áp lực đó là “hoàn toàn vô lý”.

Trong khi đó, The Fantastic Four: First Steps khép lại hành trình với 518 triệu đôla. Với kinh phí sản xuất và quảng bá được cho là khoảng 400-450 triệu, Bộ Tứ Siêu Đẳng có thể coi là “lời nhẹ”.

Không may mắn lắm, doanh thu toàn cầu của Captain America: Brave New World chỉ dừng lại ở mức 415 triệu đôla. Con số này khó mà bù đắp với kinh phí hơn 200 triệu đôla chưa tính chi phí quảng bá. Còn Thunderbolts* “đội sổ” khi chỉ thu về 382 triệu đôla toàn cầu, trong khi chi phí sản xuất và marketing gộp lại đã chạm mức gần 300 triệu đôla.

Hy vọng vẫn còn đó, thậm chí khá mạnh mẽ

Năm 2025 đã cho thấy một thực tế rằng phim siêu anh hùng không còn là “lá bùa hộ mệnh” phòng vé, nơi mỗi bộ phim đều là một cơn bão doanh thu. Thế nhưng, trong sự chững lại của những con số phòng vé, một tín hiệu tươi sáng khác nhấp nháy. Chất lượng của phim siêu anh hùng đang có dấu hiệu “phục hồi” sau một thời gian bị đánh giá là cẩu thả, rập khuôn, lười biếng...

Ngoại trừ Captain America: Brave New World chỉ đạt 46% trên Rotten Tomatoes, ba phim còn lại đều giành được chứng nhận Cà Chua “tươi ngon”. Superman của James Gunn chạm mốc 85%, mặc dù không được khen tuyệt đối nhưng đã đủ để tạo dựng niềm tin rằng DC có thể khởi động lại vũ trụ điện ảnh một cách vững vàng. The Fantastic Four: First Steps đạt 86%, được khen vì lần đầu tiên đưa Bộ Tứ Siêu Đẳng trở lại đúng tinh thần nguyên tác.

Và bất ngờ nhất, Thunderbolts* - vốn từng bị thờ ơ trước khi ra mắt bởi phim chỉ là “tập hợp của những nhân vật hạng B” - lại vươn lên với 88%, trở thành phim được đánh giá cao nhất trong Giai đoạn 5 MCU kể từ Spider-Man: No Way Home. Phim được khen mạch lạc, hài hước, có chiều sâu. Một bước đi “hạ cánh xuống mặt đất” đúng đắn sau một thời gian dài MCU “lạc lối” trong các đa vũ trụ.

Dù điểm số không thể cứu doanh thu, nhưng ít nhất chúng chứng minh một điều: MCU lẫn DC đã bắt đầu học cách lắng nghe khán giả, điều chỉnh nội dung, và trả lại cho phim siêu anh hùng cái hồn đã từng khiến hàng triệu người yêu mến. Điều đó khiến các dự án phim siêu anh hùng sắp tới được đặt cửa đầy hứa hẹn rằng sẽ có thể xây dựng lại thời hoàng kim, từng bước một.