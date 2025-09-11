Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phim kinh dị độc lạ từ game đình đám 'Exit 8' ra rạp Việt, 'nam thần' Nadech Kugimiya lại 'gánh team' trong phim mới

THUẬN TÙNG
SVO - Halloween 2025 còn chưa tới nhưng rạp chiếu lại cực kỳ nhộn nhịp với hàng loạt 'bom tấn' kinh dị đổ bộ. Những phim kinh dị đình đám quốc tế liên tục 'nhá hàng' trailer mới, lôi cuốn khán giả đến rạp.

Phim kinh dị với concept độc đáo

Exit 8: Ga tàu vô tận có tên tiếng Anh là Exit 8 đã chính thức phát hành teaser trailer và bộ poster giới thiệu 4 nhân vật. Thuộc thể loại kinh dị tâm lý, bộ phim đến từ Nhật Bản được làm dựa trên tựa game đình đám Exit 8 của Kotake Create phát triển.

still-1-1.jpg

Trò chơi này nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình, đề cử tại nhiều giải thưởng uy tín và đã vượt mốc 1,7 triệu lượt tải về. Tiếp nối những điểm mạnh từ trò chơi này, phim sẽ đem đến trải nghiệm kinh dị đáng sợ đến nghẹt thở. Thông qua đó, phim truyền tải thông điệp sâu xa về cuộc sống thường nhật.

poster-the-boy.jpg

Phim Exit 8: Ga tàu vô tận xoay quanh một chàng trai trẻ bị mắc kẹt trong một hành lang tàu điện ngầm vô tận và lạnh lẽo. Tại đây, anh chàng bất đắc dĩ phải tham gia vào một trò chơi tìm kiếm “lối ra số 8”. Vòng đầu tiên sẽ bắt đầu từ “lối ra số 0”, luật chơi tưởng chừng rất đơn giản: Đừng bỏ qua bất kỳ điều gì bất thường ở hành lang của mỗi lối ra.

Nếu phát hiện điều gì sai, hãy lập tức quay đầu. Nếu không thấy gì thay đổi, cứ đi tiếp. Nhưng chỉ một lần lơ là, người chơi lập tức trở về điểm xuất phát. Giữa mê cung vô tận với những cơn ảo giác ập đến, liệu anh chàng có thể giành chiến thắng và trở về với thực tại?

still-5.jpg

Teaser trailer của phim giới thiệu bối cảnh chính trong phim là một hành lang ga tàu được bài trí rất đơn giản gồm bảng đèn, tủ đồ, một số biển chỉ dẫn và quảng cáo. Phim có hai tông màu chủ đạo là vàng - trắng để đưa người xem bước vào một thế giới tưởng chừng đơn điệu nhưng lại vô cùng kỳ dị, méo mó đến mức gây chói mắt. Bên cạnh đó, tất cả 4 nhân vật xuất hiện trong phim đều không có tên riêng nhằm tạo ra không gian của một trò chơi đúng nghĩa - chỉ còn người chơi và những nhiệm vụ cần phải hoàn thành.

director-genki-kawamura.jpg

Theo đạo diễn Genki Kawamura, Exit 8: Ga tàu vô tận được làm theo phong cách táo bạo và phi truyền thống, lấy bối cảnh quen thuộc với hầu hết người dân ở Tokyo, Nhật Bản - những đường hầm dưới lòng đất. Hình ảnh hành lang ga tàu lặp đi lặp lại không lối thoát là phép ẩn dụ cho vòng lặp trong cuộc sống.

Thương hiệu kinh dị "ăn khách" của Thái Lan trở lại

Sau thành công vang dội của hai phần trước, Tee Yod: Quỷ ăn tạng sẽ tái xuất màn ảnh rộng Việt Nam vào tháng Mười, với phần 3 đầy ám ảnh, hứa hẹn mang đến trải nghiệm rùng rợn gấp ba lần.

3.jpg

Dựa trên sự kiện có thật năm 1972, kết hợp cùng lối kể chuyện ám ảnh và màn diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên trai xinh gái đẹp tại Thái Lan, loạt phim này đã tạo dựng chỗ đứng vững chắc. Tee Yod: Quỷ ăn tạng trở thành hiện tượng phòng vé và chinh phục đông đảo khán giả châu Á.

6.jpg

Phần 3 tiếp nối câu chuyện của gia đình Yak (Nadech Kugimiya) sau cái kết tưởng chừng viên mãn ở phần 2, khi Yak đã tiêu diệt được con quỷ và trả thù cho người em gái Yam đáng thương đã qua đời ở phần 1. Trailer mở ra khung cảnh bình yên trong cuộc sống mới của cả gia đình. Dù khao khát trở lại quân ngũ, Yak vẫn canh cánh nỗi lo gia đình sẽ phải đối diện hiểm nguy một lần nữa.

Lần này, kẻ thù mà họ đối mặt không chỉ dừng lại ở những con quỷ khát máu, mà còn là một tà giáo bí ẩn đứng sau vụ bắt cóc Yee. Trong phần 3, yếu tố tà giáo được khai thác sâu hơn, kết hợp với nghi thức ma quái truyền thống, tạo nên bối cảnh u ám và đầy kịch tính cho hành trình giải cứu.

501311381-1177620800833795-7931728014490247856-n.jpg

Tee Yod: Quỷ ăn tạng Phần 3 cũng có sự thay đổi quan trọng khi ghế đạo diễn được ngồi bởi Narit Yuvaboon, thay thế cho Taweewat Wantha - người từng dẫn dắt thành công hai phần phim trước.

Bối cảnh hậu tận thế gây tò mò trong Trăm dặm tử thần

Với hơn 60 cuốn tiểu thuyết, hàng trăm truyện ngắn và vô số tác phẩm nằm trong danh sách bán chạy, Stephen King không chỉ định hình thể loại văn học kinh dị hiện đại mà còn trở thành một trong những tác giả có nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim nhất. Những câu chuyện rùng rợn, ám ảnh nhưng cũng đầy tính nhân văn của ông đã truyền cảm hứng cho hàng chục bộ phim nổi tiếng, tạo nên một di sản văn chương và điện ảnh đồ sộ.

longwalk-unit-240812-01931rc2.jpg

Khác với các tác phẩm thuộc thể loại kinh dị siêu nhiên, cuốn tiểu thuyết Trăm dặm tử thần của Stephen King được xuất bản dưới bút danh Richard Bachman, khai thác bối cảnh hậu tận thế và đặt trọng tâm vào trò chơi sinh tử. Hàng trăm thiếu niên phải tham gia cuộc đua đi bộ khốc liệt, nơi chỉ có một người sống sót đến cuối cùng. Bất cứ ai đi chậm lại, gục ngã hay bỏ cuộc sẽ lập tức bị xử tử.

the-long-walk-1.jpg

Điểm đặc biệt của The long walk nằm ở cách Stephen King xây dựng tâm lý nhân vật. Mỗi bước đi không chỉ là cuộc chiến thể xác mà còn là sự giằng xé tinh thần, phản ánh bản chất tàn bạo của xã hội và quyền lực. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ tiếp nối dòng phim lấy bối cảnh hậu tận thế như The hunger games hay Battle royale.

Hơn nửa thế kỷ cầm bút, Stephen King không chỉ viết nên những câu chuyện khiến người đọc ám ảnh mà còn tạo ra kho tàng vô giá cho điện ảnh thế giới. Những tác phẩm của ông như The shining, Carrie, Pet sematary, IT, The long walk được chuyển thể thành phim không chỉ chinh phục khán giả đại chúng thông qua thành tích phòng vé ấn tượng, mà còn chứng minh sức hút bất diệt của văn chương Stephen King.

THUẬN TÙNG
