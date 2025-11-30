Phim của Thái Hòa, Lê Phương kết thúc đầy nước mắt, ghi nhận 500 triệu lượt xem

HHTO - Khép lại 12 tập phát sóng, phim "Cuộc Chiến Hạ Lưu" đạt hơn 500 triệu lượt xem trên các nền tảng (tính đến ngày 29/11). Phim cũng vào vòng đề cử Mai Vàng lần thứ 31 - 2025, hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất.

Gần hồi kết, nhiều biến cố ập tới. Trước hạn đặt cọc nhà mới, anh Sáng (Thái Hòa) bị Mạnh (Nguyễn Xuân Phúc) lừa ký thỏa thuận đền bù và bị đẩy ngã từ trên cao. Trong phòng cấp cứu, anh nhận cú sốc lớn khi bà Hai (NSƯT Kim Phương) qua đời. Giữa biến cố, anh Sáng vẫn đủ dũng cảm bày tỏ tình cảm thật lòng với chị Bé Gái (Lê Phương), thừa nhận mong muốn được có một gia đình trọn vẹn.

Cao trào được đẩy lên khi căn nhà ven sông bị Mạnh cho người giật sập. Trong đống đổ nát, anh Sáng tìm thấy tờ giấy mua bán đất viết tay giấu sau ảnh thờ ông Hai. Gia đình quyết định từ chối khoản bồi thường và nói rõ việc họ không có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn chọn ở bên nhau.

Cuộc Chiến Hạ Lưu khép lại bằng cảnh cả nhà đoàn tụ trong căn nhà mới, tiếp tục thờ cúng ông bà Hai như người thân ruột thịt. Cảnh bà Hai qua đời được đánh giá là phân đoạn xúc động nhất phim, để lại nốt trầm cho cả khán giả lẫn diễn viên.

“Cảm giác giống thật, khủng khiếp lắm. Nhiều khi mình muốn giả bộ khóc hay dùng kỹ thuật cũng không được. Tôi khóc không nín được, bị nhức đầu, nhức mắt rồi choáng váng luôn. Một xíu nữa thì có thể tôi ngã xuống đất cái đùng liền” - Lê Phương bày tỏ.

Trịnh Thảo rơm rớm nước mắt nhớ lại: “Tôi khóc đến mức nhức đầu 2 ngày trời. Trong Chùa lạnh lẽo, tôi cứ nghĩ đến lúc một người thân của mình nằm bất động như vậy thì sẽ thế nào”.

Ngoài ra, cảnh căn nhà ven sông bị giật sập là trải nghiệm khó quên nhất với đoàn phim. “Nhìn cái nhà bị sập, không phải là tâm trạng của chị Bé Gái nữa mà là tâm trạng thật sự của tôi luôn. Tôi thương, gắn bó chứ không còn là bối cảnh nữa. Đôi lúc còn ước, ‘nhà mình mà ở đây thì sướng biết mấy, mát rượi à’. Cảnh quay là cảm xúc thật, tôi xót cái nhà. Mọi tâm trạng không cần phải diễn luôn” - Lê Phương nói.

Cảnh quay vốn được chuẩn bị trong thời tiết nắng để tạo hiệu ứng bụi mù, hỗn loạn. Nhưng đúng khoảnh khắc bấm máy, mưa bất ngờ đổ xuống, thay đổi hoàn toàn không khí. Mưa phủ lên cảnh nhà sập một lớp bi thương nặng trĩu, khiến phân đoạn trở nên ám ảnh hơn nhiều so với dự tính ban đầu.

Thái Hòa nhận xét quyết định quay dưới mưa của đoàn phim là liều lĩnh nhưng đúng đắn: “Không biết mưa sẽ dứt lúc nào, cảnh này lại khó và dài, dễ phải quay đi quay lại. Nhờ trời thương nên chúng tôi thuận lợi hoàn thành, tính ra là hên vì. Cơn mưa ấy trở thành thứ ánh sáng nghệ thuật không ngờ".

Trịnh Thảo nhớ lại: “Nhà thì đổ nát, nhưng gia đình anh Sáng lại tìm thấy hy vọng mới. Nhìn trời hửng nắng, tôi nổi da gà. Cảnh quay đó… đẹp và tuyệt vời lắm”.

Cuộc Chiến Hạ Lưu kết thúc khi các nhân vật mất đi tiền bạc, căn nhà, những điều tưởng quan trọng nhất. Đổi lại, họ tìm được sự gắn kết và tình thân dù không cùng huyết thống, thứ sức mạnh giúp họ bước tiếp.