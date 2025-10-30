Phim “Cải Mả” chưa kịp ra rạp đã bị chấm 1 sao, dân mạng nghi liên quan đời tư diễn viên chính

HHTO - Chuyện cá nhân của Thiên An chẳng ngờ đang gây ảnh hưởng xấu đến cả một bộ phim có cô tham gia.

Tuần này, rạp Việt đón nhiều phim mới ra mắt, trong đó có phim kinh dị Cải Mả. Dù đến tối 29/10 mới có suất chiếu sớm, song trước đó, trên các nền tảng bán vé và mạng xã hội, phim đã nhận về lượng lớn đánh giá 1 sao cùng nhiều bình luận tiêu cực.

Phim Cải Mả đang bị chấm điểm thấp trên các nền tảng

Dù chưa chính thức công chiếu, Cải Mả đã nhận nhiều bình luận tiêu cực xoay quanh kịch bản và dàn diễn viên. Điểm đánh giá thấp có thể ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé cũng như hình ảnh của phim. Sự việc này khiến Cải Mả đối mặt với không ít trở ngại ngay khi vừa ra rạp.

Lý do vì Thiên An có tham gia phim này

Nguyên nhân khiến Cải Mả bị một bộ phận khán giả tấn công được cho là xuất phát từ ồn ào cá nhân của diễn viên Thiên An. Khi phim bắt đầu quảng bá, cô được giới thiệu là nhân vật chính. Tuy nhiên, sau khi mâu thuẫn giữa Thiên An và Jack trở nên căng thẳng, làn sóng chỉ trích nhắm đến nữ diễn viên lan rộng, kéo theo lời kêu gọi tẩy chay các dự án có cô tham gia.

Thiên An đang bị netizen đòi tẩy chay sau ồn ào tình cảm với Jack

Sau đó, nhà sản xuất Cải Mả đã điều chỉnh chiến dịch truyền thông, hạn chế hình ảnh của Thiên An trên poster và các hoạt động quảng bá. Dù vậy, phản ứng của một bộ phận khán giả vẫn khá gay gắt, thậm chí có người vào trang cá nhân của các diễn viên khác để để lại bình luận tiêu cực.

Chuyện cá nhân của cô đã làm ảnh hưởng đến doanh thu phim Cải Mả.

Dù những ồn ào giữa Thiên An và Jack vẫn chưa có kết luận chính thức, song ảnh hưởng của vụ việc đến Cải Mả là điều có thể thấy rõ. Một dự án được đầu tư lớn, quy tụ hàng trăm nhân sự lại đối mặt với làn sóng tẩy chay vì yếu tố ngoài chuyên môn. Sau trường hợp Chốt Đơn và nay là Cải Mả, các nhà làm phim hẳn sẽ cân nhắc kỹ hơn trong khâu lựa chọn diễn viên.