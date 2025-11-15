Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí: Phát triển các nền tảng số, chinh phục thế hệ GenZ, GenAlpha

TP - Trong bối cảnh mới, báo Tiền Phong phải đặt mục tiêu phát triển trên các nền tảng số, nơi có thế hệ trẻ GenZ, GenAlpha. Nếu không tiếp cận các nền tảng mới này, báo sẽ mất đi lượng độc giả đặc thù của mình.

Tiền Phong là tờ báo có bề dày truyền thống. Dù tuổi của báo không phải trẻ, nhưng tờ báo luôn luôn thể hiện sức trẻ, là tiếng nói của thế hệ trẻ, góp phần hình thành phong trào thanh niên, hình thành lý tưởng cao đẹp cho các thế hệ trẻ. Tôn chỉ mục đích ấy luôn được giữ vững và phát huy qua các thời kỳ...

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí. Ảnh: Thanh Thảo

Tuy nhiên, trong bối cảnh đòi hỏi chuyển đổi số rất mạnh mẽ, báo Tiền Phong cũng như các tờ báo khác, gặp rất nhiều thách thức. Đầu tiên, là làm thế nào để giữ được bản sắc của mình, tiếp tục xây dựng, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thanh niên, phát triển các phong trào thanh niên – như tôn chỉ, mục đích của tờ báo. Bên cạnh đó, làm sao để vẫn duy trì được hoạt động của báo một cách bền vững, tự chủ, có sự phát triển.

Thời gian qua, báo đã rất chủ động và tích cực trong vấn đề này. Báo vẫn bám sát tôn chỉ, mục đích – là tiếng nói, là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn, đi sâu vào các phong trào thanh niên, người tốt việc tốt; đề cao hình thành lý tưởng của thanh niên trong thời đại mới. Báo cũng tổ chức rất tốt các sự kiện ngoài mặt báo, có những sự kiện có thương hiệu tầm quốc gia, góp phần quảng bá thêm thương hiệu. Đáng chú ý, ngoài phát triển các loại hình báo chí truyền thống, báo Tiền Phong đã có chiến lược phát triển sản phẩm trên các nền tảng số, phát triển dịch vụ đa nền tảng.

Trong bối cảnh Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị như một làn gió mới, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, cũng mở ra cơ hội rất lớn cho báo chí. Khi khoa học công nghệ phát triển, sẽ là động lực rất mạnh mẽ để báo chí chuyển mình, phát triển. Các cơ quan báo chí truyền thông, khi ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, sẽ có điều kiện phát triển đa dịch vụ, đa nền tảng, đa phương tiện. Đó là hướng đi rất đúng đắn, phù hợp. Do đó, báo Tiền Phong cần tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống, giá trị cốt lõi của mình, kế thừa những thành tựu đã có, để mở ra tương lai với nhiều cơ hội. Nhưng, cơ hội đó chỉ có thể thành công nếu như báo chuyển đổi số thành công. Mà khó khăn nhất trong quá trình này chính là thay đổi thói quen và nhận thức. báo Tiền Phong đã quen với việc sản xuất báo giấy trong thời gian dài. Mà để chuyển sang trạng thái mới, áp dụng chuyển đổi số, phải thay đổi cả quy trình. Nếu không kịp thích nghi sẽ bị tuột dốc.

Vì thế, điều quan trọng, là nhận thức đúng và xác định được hướng đi. Ở đây, vai trò của người đứng đầu rất quan trọng. Chuyển đổi số không phải “một phát ăn ngay”, cũng không hẳn đã đủ nguồn lực để làm, mà phải xác định điều kiện phù hợp, cái gì quan trọng nhất thì làm trước. Người đứng đầu phải trực tiếp phụ trách chỉ đạo việc chuyển đổi số, phải như đầu tàu, truyền động lực, truyền nhận thức cho cán bộ, nhân viên, bởi, quá trình này là thay đổi cả thói quen, thay đổi cả về văn hoá, thay đổi về quản trị… Ví dụ, trước đây, toà soạn chỉ làm báo giấy, nhưng bây giờ còn cả đồ hoạ, video, sử dụng AI… Vì thế, phải tập huấn, đào tạo lại cho tất cả đội ngũ phóng viên, biên tập viên về khoa học - công nghệ, về ứng dụng công nghệ thông tin, đưa ra quy trình quản trị mới; đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI…; rồi việc giải quyết bài toán về nguồn lực tài chính, đội ngũ khoa học công nghệ ra sao…

