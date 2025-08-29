Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện thi thể nam giới chỉ nhô ra đôi chân trên rạch ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nam thanh niên xảy ra xích mích với đồng nghiệp làm chung rồi mất liên lạc và được phát hiện trên rạch Ông Bố (TPHCM). Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 29/8, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân một người tử vong, vừa phát hiện dưới rạch Ông Bố (phường Bình Hòa).

Theo thông tin ban đầu, một người dân đi câu cá phát hiện đôi chân người trong bụi cỏ dưới rạch Ông Bố. Người này sau đó đã hô hoán người xung quanh và trình báo cơ quan chức năng.

bd.jpg
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Tại hiện trường, thi thể nam giới đang phân hủy, bị che lấp trong bụi cỏ, chỉ nhô ra đôi chân.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Bình Hòa đã có mặt bảo vệ hiện trường. Thi thể nam thanh niên đã được trục vớt lên bờ để thực hiện công tác pháp y.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.T. (SN 1996, quê Quảng Ngãi). Theo thông tin từ người thân, nạn nhân làm việc tại một cơ sở đóng gói mỹ phẩm cách hiện trường hơn 500m.

Trước đó tối 23/8, sau khi xảy ra mâu thuẫn với một đồng nghiệp làm chung, mọi người không thể liên lạc được với anh T.

z6956263354223-4f1f211f2e26d81dd2f9b5a03afdc360.jpg
Thi thể thanh niên nổi trên mặt nước

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
