Phát hiện sớm ung thư phổi, người đàn ông 70 tuổi thoát cửa tử

TPO - Một lần khám sức khỏe định kì, người đàn ông 70 tuổi ở Hà Nội bất ngờ được phát hiện có khối u nhỏ ở phổi. Nhờ phát hiện sớm và được điều trị bằng kĩ thuật tiên tiến tại Bệnh viện Bạch Mai, với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Nhật Bản, ông đã được phẫu thuật thành công, bảo tồn gần như toàn bộ nhu mô phổi.

Phát hiện bất ngờ từ một lần kiểm tra sức khỏe

Ông N.V.T, 70 tuổi, trú tại Hà Nội, vốn là cựu chiến binh, có tiền sử ho mạn tính, tăng huyết áp và từng đặt stent động mạch vành năm 2018. Dù đã bỏ thuốc lá hơn 16 năm, ông thỉnh thoảng vẫn bị ho khan kéo dài nhưng không có biểu hiện sụt cân, đau ngực hay khó thở. Cẩn trọng với sức khỏe của mình, ông quyết định đi tầm soát toàn diện tại Bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) khiến cả ông và gia đình bất ngờ: ở đáy phổi trái xuất hiện khối u nhỏ, kích thước chỉ 13x16 mm, nằm sát màng phổi và có hiện tượng xẹp phổi khu trú xung quanh. Kết quả sinh thiết cho thấy có nhiều cụm tế bào biểu mô tuyến xâm nhập, gợi ý ung thư biểu mô tuyến. Kết quả chụp PET-CT xác nhận tổn thương là nốt đặc ở vùng ngoại vi thùy dưới phổi trái, chưa có dấu hiệu di căn xa.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Hội chẩn quốc tế để tìm phương án tối ưu

Với tiền sử tim mạch phức tạp và đã từng đặt hai stent mạch vành, trường hợp của ông T. được đánh giá là khó, đòi hỏi chiến lược điều trị thận trọng. Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã chủ trì buổi hội chẩn đa chuyên khoa, quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, phẫu thuật lồng ngực, gây mê hồi sức và tim mạch.

Nhờ mối quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng, bệnh viện đã mời hai chuyên gia hàng đầu Nhật Bản tham gia hội chẩn và trực tiếp phẫu thuật. Đó là GS. Nagasaka Satoshi - chuyên gia phẫu thuật lồng ngực tại Viện An ninh Sức khỏe Nhật Bản, người có nhiều kinh nghiệm trong phẫu thuật nội soi lồng ngực một lỗ và điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm; cùng GS. Fujiwara Toshiya - Bệnh viện Đại học Hiroshima, chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực phẫu thuật bảo tồn chức năng phổi và hồi phục sớm sau mổ.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai là người chủ trì hội chẩn, trực tiếp cùng các chuyên gia Nhật Bản thống nhất chiến lược điều trị và phương án phẫu thuật tối ưu cho người bệnh.

Chiều 25/10, ca phẫu thuật được tiến hành tại Khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai. Ê-kíp mổ gồm bác sĩ, TS. Ngô Gia Khánh, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực cùng hai giáo sư người Nhật trực tiếp thực hiện. Sau hơn 3 giờ làm việc tỉ mỉ, khối u được cắt bỏ hoàn toàn, đồng thời bảo tồn tối đa phần phổi lành, hạn chế xâm lấn.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Ngay ngày đầu tiên, ông đã tỉnh táo và có thể vận động nhẹ. Ngày thứ hai, sức khỏe ổn định, ăn uống và sinh hoạt bình thường.

“Tôi chủ động đi khám vì từng hút thuốc lá. Không ngờ lại phát hiện sớm ung thư phổi”, ông T. xúc động chia sẻ. “Từ khi nhập viện đến khi mổ, tôi được các bác sĩ Bạch Mai quan tâm, chăm sóc chu đáo. Các giáo sư giải thích rất cặn kẽ từng bước. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào tay nghề và tấm lòng của bác sĩ Việt Nam. Tôi cũng tự hào khi được phẫu thuật trong chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản điều đó cho thấy người Việt hoàn toàn có thể được điều trị bằng công nghệ hiện đại ngay trong nước”.

TS. Ngô Gia Khánh, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực khám lại cho bệnh nhân sau mổ.

Chia sẻ về ca bệnh này, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh rằng hợp tác quốc tế là một trong những trụ cột chiến lược của bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đào tạo nhân lực. Việc mời các chuyên gia hàng đầu từ Nhật Bản tham gia hội chẩn và phẫu thuật không chỉ giúp người bệnh được điều trị theo chuẩn quốc tế, mà còn tạo cơ hội để đội ngũ y bác sĩ Việt Nam học hỏi, tiếp cận và làm chủ kĩ thuật tiên tiến.

“Chúng tôi hướng tới mục tiêu để người dân Việt Nam được hưởng dịch vụ y tế chất lượng quốc tế ngay tại quê hương, không cần ra nước ngoài điều trị”, PGS Cơ nói.

Hiện Bệnh viện Bạch Mai đã ký kết hợp tác chuyên môn với nhiều cơ sở y tế hàng đầu của Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan… Các chuyên gia nước ngoài thường xuyên đến bệnh viện để hội chẩn, chuyển giao kĩ thuật và hỗ trợ điều trị những ca phức tạp.

Theo PGS Cơ, chính sự hợp tác này đã giúp Bạch Mai cập nhật những quy trình kĩ thuật hiện đại, đồng thời đào tạo đội ngũ bác sĩ trẻ làm chủ công nghệ cao, đưa phẫu thuật và điều trị ung thư của Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế.