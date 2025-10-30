Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Ca bệnh hiếm gặp với khối u xơ tử cung nặng 10kg

Hà Minh
TPO - Các bác sĩ Khoa Phụ sản theo yêu cầu, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mắc u xơ tử cung khổng lồ nặng gần 10kg, kèm theo 3 lít dịch ổ bụng – một ca bệnh hiếm gặp và có mức độ phức tạp cao.

Bệnh nhân 50 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn và là lao động chính trong gia đình. Cách đây gần 10 năm, chị được chẩn đoán mắc u xơ tử cung nhưng vì điều kiện kinh tế hạn hẹp, chỉ điều trị bằng thuốc nam, thuốc lá mà không phẫu thuật. Thời gian gần đây, bụng bệnh nhân to nhanh bất thường, đau tức vùng dưới, ăn uống kém và khó thở. Khi đến Bệnh viện Thanh Nhàn thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u tử cung có kích thước trên 20cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng, đẩy cao sát cơ hoành, chèn ép các tạng trong ổ bụng khiến bệnh nhân đau nhiều và khó thở.

img-9006.jpg
Bệnh nhân đã ổn định sau phẫu thuật.

BSCKII Trần Quyết Thắng – Trưởng khoa Phụ sản theo yêu cầu, người trực tiếp phẫu thuật cho biết, khi nhập viện, khối u đã phát triển tương đương thai 9 tháng. “U chèn ép mạnh khiến bệnh nhân tức ngực, khó thở, đau bụng dữ dội, người gầy xanh. Sau hội chẩn, chúng tôi xác định đây là ca phẫu thuật khó, tiên lượng nhiều nguy cơ nên ekip phải chuẩn bị kỹ càng về gây mê, hồi sức, truyền máu và dự phòng biến chứng”, bác sĩ Thắng chia sẻ.

Do khối u có kích thước quá lớn, ekip phẫu thuật lựa chọn phương pháp mổ mở đường trắng giữa trên – dưới rốn để đảm bảo an toàn. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện đại tràng ngang dính vào tử cung, buộc phải bóc tách cẩn thận trước khi cắt tử cung hoàn toàn, bảo tồn hai phần phụ. Ca mổ kéo dài nhiều giờ, bệnh nhân mất máu đáng kể và được truyền bổ sung 2 đơn vị máu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, mạch và huyết áp ổn định, ăn uống được. Kết quả xét nghiệm sau mổ một ngày cho thấy huyết sắc tố tăng từ 9,5 lên 11,2 g/dL, cho thấy quá trình hồi phục tốt. Khối u được xác định nặng hơn 9kg, kèm khoảng 3 lít dịch ổ bụng. Mẫu bệnh phẩm đã được gửi làm giải phẫu bệnh, bước đầu dự đoán là u xơ lành tính.

Người bệnh xúc động chia sẻ, vì hoàn cảnh khó khăn, phải chăm chồng ốm và nuôi con ăn học nên chị không dám mổ dù biết bệnh từ lâu. “Thời gian gần đây bụng tôi to nhanh, đau tức, không ăn ngủ được nên mới đến viện. Nhờ các bác sĩ tư vấn, động viên và phẫu thuật, giờ tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn đau như trước. Chỉ mong sớm hồi phục để về đi làm, vì chi phí nằm viện mỗi ngày là gánh nặng lớn với gia đình”, chị nói.

Ca phẫu thuật thành công không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm vững vàng của ekip Khoa Phụ sản theo yêu cầu mà còn khẳng định năng lực phẫu thuật, gây mê, hồi sức và phối hợp đa khoa của Bệnh viện Thanh Nhàn trong xử trí các ca bệnh phức tạp.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tiền mãn kinh và mãn kinh nên khám phụ khoa định kỳ, vì các bệnh lý như u xơ tử cung, u buồng trứng, polyp cổ tử cung… thường tiến triển âm thầm. Việc phát hiện sớm giúp điều trị đơn giản, ít biến chứng và tránh được những ca bệnh nguy hiểm như trên.

Hà Minh
#Phẫu thuật u xơ tử cung khổng lồ #Chăm sóc phụ khoa phức tạp #Điều trị u xơ tử cung #Chẩn đoán và xử lý bệnh hiếm gặp #Chữa bệnh u xơ tử cung lành tính

