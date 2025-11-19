Phát hiện nhiều dấu vết nghi liên quan tài xế bị lũ cuốn ở Quảng Trị

Mở rộng phạm vi tìm kiếm trong điều kiện khắc nghiệt

Ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay xác nhận, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một chiếc quần và chìa khóa xe nghi thuộc về anh Nguyễn Văn Thành (48 tuổi), tài xế bị nước lũ cuốn mất tích khi cố vượt qua ngầm tràn A Rông Trên trưa 17/11. “Chúng tôi đang tiếp tục xác minh, rà soát toàn bộ khu vực để làm rõ các dấu vết này” - ông Hiền cho biết.

Chiếc quần bò và chìa khoá xe nghi của nạn nhân mất tích.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cùng lực lượng công an, quân sự, dân quân địa phương và chính quyền xã vẫn duy trì lực lượng xuyên ngày đêm. Gần 100 người được huy động men theo các khe suối, hai bờ sông, mở rộng tìm kiếm xuống phía hạ lưu.

Nước tại cầu tràn Đakrông đã rút bớt, song địa hình nhiều đá ngầm, dòng chảy còn mạnh khiến việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều đơn vị cứu hộ từ Nghệ An cũng có mặt hỗ trợ.

Thông tin ban đầu cho thấy khoảng 12 giờ ngày 17/11, xe đầu kéo BKS 75H-007.13 do anh Thành điều khiển đã lách qua barie để vượt ngầm tràn đang ngập sâu từ 30–60 cm, dòng nước chảy xiết. Khi xe ra giữa cầu, nước dồn mạnh khiến cabin bị lệch, phương tiện không thể tiến thêm.

Lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Anh Thành buộc phải leo lên thùng xe chờ lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên khoảng 12 giờ 25 phút, trước khi lực lượng chức năng tiếp cận, dòng lũ bất ngờ quật đổ chiếc xe, cuốn trôi cả người và phương tiện. Xe được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 50 m và hư hỏng nặng, còn tài xế mất tích.

“Anh ấy muốn về với vợ con…”

Theo chị Nguyễn Thị Lan Phương, vợ anh Thành, ngay trước khi bị cuốn trôi, anh có gọi điện về báo mình đang mắc kẹt trên thùng xe và “rất muốn về với vợ con”.

Anh Thành ngồi trên thùng xe gọi điện về cho vợ là chị Lan Phương.

Chị Phương cũng cho biết thông tin “anh Thành tự ý mở rào chắn để vượt lũ” khiến gia đình rất đau lòng. “Ở hiện trường, tôi được người dân nói lại rằng trước chồng tôi có nhiều xe đi qua, lúc đó không có ai chặn hay rào chắn. Anh ấy đi theo thì gặp nạn, chứ không phải tự ý phá rào như mạng xã hội nói. Tôi mong báo chí và cộng đồng hiểu đúng, đừng trách oan anh ấy” - chị Lan Phương nức nở chia sẻ.

Vợ anh Thành - chị Lan Phương đang cầu trời, khấn phật sớm tìm thấy chồng.

Gia đình nạn nhân đã có mặt tại khu vực từ chiều 17/11, túc trực theo từng bước tìm kiếm, mong ngóng một tín hiệu dù nhỏ nhất. Lãnh đạo UBND xã La Lay cho biết, việc tìm kiếm tiếp tục được mở rộng xuống các xã phía hạ lưu trên quốc lộ 15D.

Cùng với việc tìm kiếm nạn nhân, phương án trục vớt xe đầu kéo cũng đã được triển khai khi điều kiện thời tiết cho phép.