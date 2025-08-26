Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phát hiện người đàn ông tử vong úp mặt dưới kênh

TPO - Người đàn ông hơn 60 tuổi nghiện rượu được phát hiện tử vong trong tư thế cắm đầu xuống kênh.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong tư thế nằm úp mặt dưới kênh nước công cộng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 cùng ngày, người dân đi trên đường, đến khu vực ngã ba đường Tám Mai (khu phố Phước Hòa, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế cắm đầu dưới kênh nước công cộng cặp theo con đường nên vội trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo Công an phường Trung An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh Đồng Tháp đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Làm việc với người dân khu vực hiện trường, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông N.T.S. (62 tuổi, ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) là người nghiện rượu trên 10 năm nay, không có nghề nghiệp ổn định.

Hằng ngày, ông S. đều uống rượu một mình tại khu vực phát hiện tử thi. Khoảng gần 3h sáng 25/8, ông S. tiếp tục đi bộ từ nhà ra đường Tám Mai thì xảy ra vụ việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của ông S. là do ngạt nước. Thời gian tử vong dưới 48 giờ.

H. Bằng
