Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bé gái 4 tuổi bị trâu húc tử vong ở Nghệ An , gia đình gặp khó khăn

Đang đi chơi trên đường, bé gái 4 tuổi bất ngờ bị con trâu nhà hàng xóm húc dẫn tới tử vong.

Ngày 24/8, thông tin từ lãnh đạo xã Nga My, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé gái 4 tuổi bị trâu húc tử vong.

img-0447.jpg
Con trâu húc cháu T. tử vong. Ảnh: MXH

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào chiều 23/8, trong lúc đi chơi trên đường ở gần nhà, cháu B.T. (4 tuổi, trú xã Nga My) bất ngờ bị con trâu nhà hàng xóm húc gây thương tích nặng.

Phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cháu bé xuống Bệnh viện Nhi Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, đến rạng sáng ngày 24/8, cháu T. đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã cử đoàn đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình. Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu T. rất khó khăn, cháu sống cùng ông bà ngoại vì mẹ phải đi làm ăn xa. Người dân đã kêu gọi, quyên góp tiền hỗ trợ gia đình phần nào vượt qua mất mát, khó khăn hiện tại.

nld.com.vn
#bé gái 4 tuổi bị trâu húc #tai nạn thương tâm Nghệ An #giúp đỡ gia đình khó khăn #sự việc đáng tiếc #trâu nhà hàng xóm

Cùng chuyên mục