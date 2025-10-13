Phát hiện hơn 20.000 chai sơn móng tay không rõ nguồn gốc ở Lâm Đồng

TPO - Hơn 20.000 chai sơn móng tay không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 13/10, ông Phan Văn Tuyên - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đội Quản lý thị trường số 14 vừa phát hiện hơn 20.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một hộ kinh doanh ở phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra tại hộ kinh doanh N.T.D.K.

Trước đó, ngày 8/10, Đội Quản lý thị trường số 14 (trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng) kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh N.T.D.K. ở phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang bày bán 11 loại sản phẩm sơn móng tay, tổng cộng 218 thùng (tương đương 20.384 chai), trị giá hơn 293 triệu đồng (theo giá niêm yết).

Qua làm việc, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Toàn bộ sản phẩm đều có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định. Chủ cơ sở khai nhận đã mua hàng trên thị trường để kinh doanh kiếm lời, chưa kịp tiêu thụ thì bị kiểm tra.

Toàn bộ sản phẩm đều có nhãn gốc nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt.

Sau đó, Đội Quản lý thị trường số 14 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật trong thời hạn 7 ngày (từ 8-16/10/2025) để xác minh dấu hiệu kinh doanh hàng nhập lậu và vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 15/12/2024 đến 19/8/2025, lực lượng đã kiểm tra 334 vụ, phát hiện và xử lý 308 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt và truy thu nộp ngân sách hơn 2,5 tỷ đồng; giá trị hàng hóa vi phạm hơn 1,3 tỷ đồng.