Thu giữ lượng lớn mỹ phẩm, kem trộn không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý Thị trường số 6 (QLTT, Chi Cục QLTT tỉnh Cà Mau) phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh L.Q.T. tại xã Lương Thế Trân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 448 sản phẩm mỹ phẩm các loại là hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đoàn kiểm tra tại hộ kinh doanh L.Q.T. ở xã Lương Thế Trân.

Đội QLTT số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong và tạm giữ toàn bộ số mỹ phẩm vi phạm của cửa hàng trên để xử lý theo quy định.

Ngày 22/9, Đội QLTT số 7 (Cà Mau) cũng phát hiện một cơ sở kinh doanh tại phường Vĩnh Trạch tàng trữ và chuẩn bị bán ra thị trường 140 kg kem trộn không rõ nguồn gốc. Toàn bộ lô hàng đã bị niêm phong, tạm giữ để làm rõ.

Từ đầu năm tới nay, lực lượng chức năng của Cà Mau liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, kho chứa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó có không ít cơ sở kinh doanh kem trộn.