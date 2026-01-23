Phát hiện gần 7 tạ kem làm trắng da không nguồn gốc

TPO - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra, phát hiện 680kg mỹ phẩm kem làm trắng da toàn thân được đựng trong 17 thùng carton không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ...

Ngày 23/1, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với điểm kinh doanh ở thôn Trung Bình (xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) do bà L.T.M.N làm đại diện.

Số mỹ phẩm được lực lượng quản lý thị trường phát hiện kịp thời.

Trước đó, ngày 21/1, Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh ở thôn Trung Bình do bà L.T.M.N làm đại diện. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 680kg mỹ phẩm kem làm trắng da toàn thân được đựng trong 17 thùng carton (mỗi thùng 40kg). Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có phiếu công bố mỹ phẩm theo quy định, không gắn nhãn hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Qua làm việc, chủ cơ sở khai nhận số mỹ phẩm kem làm trắng da toàn thân trên được mua trôi nổi ngoài thị trường về chia lẻ bán kiếm lời, hàng mới nhập về, chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện và ngăn chặn kịp thời.