Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện gần 7 tạ kem làm trắng da không nguồn gốc

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra, phát hiện 680kg mỹ phẩm kem làm trắng da toàn thân được đựng trong 17 thùng carton không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ...

Ngày 23/1, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với điểm kinh doanh ở thôn Trung Bình (xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) do bà L.T.M.N làm đại diện.

tien-phong.png
Số mỹ phẩm được lực lượng quản lý thị trường phát hiện kịp thời.

Trước đó, ngày 21/1, Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh ở thôn Trung Bình do bà L.T.M.N làm đại diện. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 680kg mỹ phẩm kem làm trắng da toàn thân được đựng trong 17 thùng carton (mỗi thùng 40kg). Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có phiếu công bố mỹ phẩm theo quy định, không gắn nhãn hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Qua làm việc, chủ cơ sở khai nhận số mỹ phẩm kem làm trắng da toàn thân trên được mua trôi nổi ngoài thị trường về chia lẻ bán kiếm lời, hàng mới nhập về, chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Tiền Lê
#mỹ phẩm #Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia La #quản lý thị trường #kem làm trắng #kinh doanh #bắt giữ #hàng giả #kém chất lượng #xã Phù Mỹ Tây

Xem thêm

Cùng chuyên mục