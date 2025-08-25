Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke ở Thanh Hóa sử dụng nữ tiếp viên dưới 16 tuổi

Hoàng Lam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiến hành kiểm tra hành chính, lúc hơn 00 giờ ngày 24/8, nhưng cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu vẫn còn 38 nhân viên nữ phục vụ tại các phòng hát, trong đó có 2 nhân viên dưới 16 tuổi.

Khoảng 00 giờ 10 phút ngày 24/8/2025, qua công tác kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, Tổ tuần tra 285 Công an tỉnh Thanh Hóa do Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ đã phát hiện Cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu (ở thôn Xuân Mọc, xã Quảng Ngọc) đang hoạt động kinh doanh quá giờ quy định.

Cụ thể, tại thời điểm trên, cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu vẫn còn 9/11 phòng hát đang hoạt động với 46 khách hát, 38 nhân viên nữ phục vụ tại các phòng, trong đó có 2 nhân viên dưới 16 tuổi. Cơ sở này do Hoàng Trung Phong (SN 1985), trú tại thôn Xuân Mọc, xã Quảng Ngọc làm chủ.

746ee223-e6f6-4b00-aa34-b124d0cc4de3.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh karaoke

Hoạt động của cơ sở này hoàn toàn khép kín, ngoài 11 phòng hát, chủ cơ sở còn xây dựng riêng một khu vực phòng ở như một “ký túc xá” gồm 15 phòng để nhân viên ăn, ở sinh hoạt tại chỗ. Hàng ngày, ngoài vợ chồng Phong (làm chủ), cơ sở này còn thuê 2 nhân viên quản lý, 2 người giúp việc phụ trách việc vệ sinh, lau dọn…

Để có số lượng lớn nhân viên phục vụ, chủ cơ sở đã tuyển từ khắp nơi trên cả nước như: Thanh Hóa, Hòa Bình, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh… Đối tượng tuyển đều là nữ giới, có độ tuổi từ 15 đến 31 tuổi.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ một số tài liệu, vật chứng có liên quan và đưa 42 đối tượng là chủ cơ sở, người quản lý và nhân viên phục vụ về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ.

f32e7689-7819-4b47-ac9c-d1bffdda3d5b.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở kinh doanh karaoke

Thượng tá Trần Ngọc Sơn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Xác minh ban đầu, cơ sở kinh doanh Karaoke Phong Liễu ngoài hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke quá giờ quy định, còn có hành vi sử dụng người lao động dưới 16 tuổi. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ sở này hoạt động nhiều năm nay và có nhiều dấu hiệu vi phạm, nhất là thường xuyên hoạt động quá giờ quy định, gây phức tạp tình hình ANTT. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý.

Hoàng Lam
