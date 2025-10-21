Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phan Mạnh Quỳnh hát loạt hit cùng Hà Anh Tuấn tại Mỹ, sẽ hạ cánh về Đà Lạt?

Như Quỳnh

HHTO - Đêm live concert Sketch A Rose của Hà Anh Tuấn diễn ra tại Dolby Theatre (Los Angeles) quy tụ nhiều giọng ca đình đám như danh ca Tuấn Ngọc, "Chị đẹp" Thu Phương, ca/nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Cuối tuần qua, tại Dolby Theatre (Los Angeles, Mỹ), sự kiện âm nhạc Sketch A Rose của ca sĩ Hà Anh Tuấn đã thu hút 3.400 khán giả trong và ngoài nước, cùng nhiều nghệ sĩ Việt tham dự. Tại "mái vòm Oscar", mọi người cùng tạo nên một không gian ấm cúng, gần gũi khi diện những chiếc áo dài truyền thống, đội nón lá.

anh-2.jpg

Trong thời gian 3 tiếng, Hà Anh Tuấn đã chiêu đãi khán giả gần 30 tác phẩm âm nhạc chất lượng. Không chỉ có những sân khấu solo, đêm nhạc còn đa màu sắc hơn với loạt tiết mục đặc biệt, Hà Anh Tuấn hát cùng nhiều giọng ca đình đám của làng nhạc Việt. Anh trình diễn cùng danh ca Tuấn Ngọc với liên khúc Đôi Bờ - Mưa Trên Biển Vắng - Thuở Ấy Có Em, ca khúc Tôi Vẫn Đợi Em Nơi Hẹn Cũ. Khách mời Thu Phương kết hợp cùng Hà Anh Tuấn qua liên khúc Mười Năm Tình Cũ - Hai Mươi Năm Tình CũCứ Trao Đi - Chưa Bao Giờ.

anh-3.jpg

Sau những lần đồng hành tại Việt Nam, Hà Anh Tuấn tiếp tục có màn song ca cùng Phan Mạnh Quỳnh bản hit Xuân Thì và liên khúc nhạc phim Có Chàng Trai Viết Lên Cây - Ngày Chưa Giông Bão - Sau Lời Từ Khước. Hai anh em gửi đến khán giả nhạc phẩm Nước Ngoài - khúc ca đặc biệt dành tặng kiều bào Việt.

Những ca khúc hit của nghệ sĩ Việt được hát đồng thanh tại Mỹ. Nguồn clip: @matchadautay88
Màn song ca "đỉnh nóc" của Hà Anh Tuấn - Phan Mạnh Quỳnh. Nguồn clip: @quinnq3

Đêm nhạc tại Dolby Theatre được ê-kíp dàn dựng một bông hồng khổng lồ làm từ lưới kim loại ở vị trí trung tâm, tương tác nhịp nhàng với hệ thống chiếu sáng hiện đại, mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng cho chương trình.

Hà Anh Tuấn xúc động tại đêm diễn nhưng điều khán giả chú ý là vòng măng khô Tây Bắc anh mang trên cổ. Nguồn clip: @1712_tuanha

Không chỉ mang đến những tiết mục "dát vàng lỗ tai", Hà Anh Tuấn khiến fan tự hào, xúc động khi thay mặt khán giả hiện diện tại Dolby Theatre đóng góp 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng) cho Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời, chương trình bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã hoạt động hơn 4 năm qua.

Cuối cùng, trong không khí xúc động cùng hàng ngàn người hâm mộ, Hà Anh Tuấn bất ngờ "đánh úp" ê-kíp: "Cho phép Hà Anh Tuấn xin thêm một phiên bản đặc biệt của Sketch A Rose, mang tên The Rose vào những ngày mùa đông sắp đến tại Đà Lạt". Dù chỉ là lời hẹn chớp nhoáng, câu nói này khiến người hâm mộ trong nước hào hứng "thắp nến" cho cuộc gặp gỡ sắp tới.

anh-1.jpg
1467.jpg
Như Quỳnh
#Hà Anh Tuấn #Phan Mạnh Quỳnh #concert Mỹ #Đà Lạt #sự kiện âm nhạc

