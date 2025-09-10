Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phần kết "The Conjuring" lập kỷ lục doanh thu khủng, Valak đóng cameo bất ngờ

Thiện Dư - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - "The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng" đã có doanh thu mở màn ấn tượng, lập kỷ lục cho dòng phim kinh dị. Đồng thời, sự xuất hiện của Valak trong phim cũng khiến người hâm mộ thích thú.

Là phần kết của thương hiệu The Conjuring, The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng chứng minh sức hút không thể cưỡng lại khi ra mắt với thành tích vượt xa mong đợi. Cụ thể, doanh thu mở màn của The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng đạt 194 triệu USD (hơn 5100 tỷ đồng) trên toàn thế giới, vượt qua kỷ lục trước đó của IT: Gã Hề Ma Quái.

the-conjuring-4.jpg
The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng lập mốc kỷ lục mới cho mảng phim kinh dị

Chưa dừng lại ở đó, The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng cũng đứng thứ ba trong danh sách những bộ phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất, và cũng là phần phim The Conjuring mở màn ăn khách nhất từ trước đến nay.

Trở lại lần này, đạo diễn Michael Chaves tiếp tục mang đến một câu chuyện đầy ám ảnh của Ed và Lorraine Warren - cặp đôi vợ chồng trừ tà nổi tiếng. The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng đưa khán giả đối đầu một thực thể ma quỷ đang ám lấy gia đình Smurl, nhưng lại là "bóng hình quen" từng khiến Ed và Lorraine bỏ cuộc khi họ còn trẻ.

the-conjuring-1.jpg
the-conjuring-2.jpg
Gia đình Smurl và ác quỷ trong The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng

Đặc biệt theo tiết lộ từ Collider, The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng còn mang đến sự xuất hiện của các nhân vật khách mời đặc biệt, nổi bật nhất là Valak trong một vai trò hoàn toàn mới lạ. Việc các nhân vật quen thuộc (như Annabelle theo như trailer phim) xuất hiện trở lại đóng vai trò như một "lời tiễn biệt" mà James Wan và đội ngũ dành đến khán giả toàn cầu.

Tại Việt Nam, The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng cũng đang tạo nên cơn sốt không kém cạnh thị trường quốc tế, với những suất chiếu đặc biệt lúc nửa đêm, thách thức khán giả dấn thân vào thế giới kinh dị đầy ám ảnh. Vào nửa đêm ngày 11/9, khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội trở thành những người đầu tiên thưởng thức chương cuối của vũ trụ The Conjuring, một lần nữa bước vào hành trình trừ tà của nhà Warren cùng với những thông điệp tốt lành về tình yêu, tình thân và niềm tin vào tương lai sáng ngời phía trước.

542404261-1286272376846890-9211595165408327461-n.jpg
Việt Nam có những suất chiếu đặc biệt lúc nửa đêm cho khán giả
cover-new.jpg
Thiện Dư - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#The Conjuring #Valak #phim kinh dị #kỷ lục doanh thu #Valak cameo #phim bom tấn #The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng

