"Phản diện cơ bắp của Mưa Đỏ" Lương Gia Huy trở thành "kẻ tình nghi" trong phim mới?

HHTO - Giữa lúc "Mưa Đỏ" đang trở thành hiện tượng phòng vé, sắp cán mốc 200 tỷ đồng sau một tuần ra rạp, một nhân vật phản diện trong phim - Lương Gia Huy - bất ngờ thông báo tin vui, chuẩn bị ra mắt dự án mới đóng cặp cùng Út Trong của "Đất Rừng Phim Nam".

Dự kiến khởi chiếu vào 26/9/2025 tại các cụm rạp, phim Bịt Mắt Bắt Nai vừa tung poster đầu tiên, hé lộ dàn diễn viên gồm Bích Ngọc (từng đóng vai Út Trong - Đất Rừng Phương Nam), siêu mẫu Lương Gia Huy (gây ấn tượng với vai "phản diện cơ bắp" phim Mưa Đỏ), Dũng Bino, Thái Trà My. Đây là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Hoàng Thơ, người từng cầm trịch loạt dự án truyền hình đình đám như Thế Lực Ngầm, Nỗi Đau Của Hạnh Phúc, Vũ Điệu Giữa Bầy Sói...

Tấm poster được nhà sản xuất công bố mang tông màu đỏ bordeaux vừa sang trọng vừa ám chỉ tham vọng và sân hận. Hình ảnh trung tâm là hai người phụ nữ ở hai tư thế đối trọng, nhìn nhau với ánh mắt mang nhiều ẩn ý: Một người đưa ngón tay trỏ trước miệng, ra hiệu giữ im lặng hay giữ bí mật.

Bên cạnh đó, hình ảnh con rắn nằm cạnh gợi liên tưởng về tâm tính tàn độc, thủ đoạn khó lường của con người. Câu tagline "Lời nói thẳng, lòng cong như rắn độc. Nay là bạn, mai đã làm thù" được khán giả dự đoán nút thắt tạo "cú twist" cho phim, báo hiệu cuộc chiến của quyền lực, tham vọng giữa những người đẹp.

Về nội dung kịch bản, ê-kíp tiết lộ Bịt Mắt Bắt Nai mở đầu khi Trang (Thái Trà My), nhân viên bất động sản, bị cưỡng bức trong một lần tiếp khách. Hoảng loạn vì sợ Hiệp (Dũng Bino) - người yêu của mình sẽ chia tay nếu biết chuyện - cô đã "dụ" anh đến một homestay để được anh cầu hôn. Tại đây, Trang gặp chủ homestay tên Long (Lương Gia Huy), người có vẻ ngoài giống kẻ đồi bại đã hãm hại mình. Ngọc (Bích Ngọc), vợ của Long, cũng có mặt và luôn có vẻ cam chịu chồng mình. Trang âm thầm điều tra Long để tìm ra sự thật.

Tạo hình của diễn viên Bích Ngọc và Lương Gia Huy trong phim mới.

Đạo diễn Hoàng Thơ cho biết anh mong muốn tạo ra một bộ phim mà khi xem xong, khán giả bị ám ảnh bởi câu chuyện, chủ đề lạ nhưng thực tế, xoay quanh phản ứng của mỗi người phụ nữ trong xã hội đối với tội ác. Câu chuyện dẫn dắt khán giả qua hành trình của tội ác, quan sát góc khuất trong cảm xúc của nhân vật, mở lối cho lòng thương cảm hoặc tư tưởng phản đối nơi người xem.

Sau thành công với vai Hoàng - nhân vật phản diện với ngoại hình lực lưỡng 6 múi, Lương Gia Huy được khán giả kỳ vọng sẽ có màn biến hóa ấn tượng trong vai diễn tiếp theo. Nam người mẫu từng chia sẻ: "Vai diễn nào cũng là vai diễn, hết mình với nghề, làm tốt vị trí được giao. Khi đã chấp nhận thì phải làm cho tốt cho ra được nhân vật được giao đó là điều quan trọng nhất".

Trước khi bén duyên với diễn xuất, Lương Gia Huy từng thử sức ở cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015 - lọt Top 5. Năm 2017, anh được chọn tham gia Nam vương Đại sứ Hoàn vũ 2017 diễn ra tại Indonesia và đăng quang ngôi vị cao nhất. Mỹ nam sinh năm 1992 từng góp mặt trong một số phim truyền hình như Ước Mình Cùng Bay, Nữ Chủ, Mặt Trời Mùa Đông.