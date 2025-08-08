Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

PERSES phát hành đĩa đơn mới đầy tinh nghịch, fan Việt ngóng chờ ngày gặp mặt

Han

HHTO - PERSES là boyband thế hệ mới của Thái Lan. Trước ngày đến Việt Nam với fancon đầu tiên, các chàng trai đã phát hành sản phẩm mới.

Freeze là đĩa đơn thứ năm trong album Alterland của PERSES, thuộc G'NEST, GMM Music. Được thể hiện bởi Jang, Nae, Kritni, Palm và Pluggi, bài hát mang phong cách Hip-hop và Funk Brazil, kết hợp với nhịp điệu vui nhộn và vũ đạo khiến mọi người phải nhảy nhót.

pr1.jpg

Bài hát kể về câu chuyện chàng trai bắt gặp một cô gái trong một trò chơi nghịch ngợm, đem lòng yêu thích và theo đuổi. Những hình ảnh được xây dựng trong MV thể hiện ý nghĩa việc theo đuổi một người phụ nữ xinh đẹp cũng giống như chơi một trò tán tỉnh. Từ giai điệu đến ca từ, Freeze đều tràn ngập phong cách chiếm hữu rất riêng của PERSES.

5 thành viên còn thể hiện được hình ảnh những chàng trai Thái Lan sành điệu, cá tính, sở hữu phong cách thời thượng. Những điệu nhảy táo bạo, breakdance được dẫn dắt bởi Pluggy Tharakorn và các vũ công Mega Crew.

526615912-751388794252331-6755869204461815637-n.jpg

Với bài hát này, PERSES đã hợp tác với nhà sản xuất Mayo James, rapper NAMEMT và nghệ sĩ Geniepak, những người đã giúp sáng tác lời bài hát, tạo nên một giai điệu ấm áp và lôi cuốn. Có thể nói, sản phẩm âm nhạc lần này giúp người hâm mộ có thêm góc nhìn mới mẻ về nhóm nhạc PERSES, sự trưởng thành của họ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Người hâm mộ cũng đang ngóng chờ sân khấu trực tiếp của nhóm. Ngày 19/7, PERSES có fancon đầu tiên tại Việt Nam, được tổ chức ở TP.HCM. Ngày 9/8, các chàng trai sẽ trở lại đây với đêm diễn thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn châu Á Hello Boysss.

Han
#PERSES #Freeze PERSES #boyband Thái Lan #PERSES Việt Nam #PERSES concert

