Orion khởi công nhà máy Yên Phong 2C - Bước tiến mới trong chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam

Công ty Orion Food Vina chính thức tổ chức Lễ khởi công Nhà máy Yên Phong 2C, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng đầu tư và phát triển bền vững tại Việt Nam. Dự án có tổng diện tích 52.608m², bao gồm xưởng sản xuất màng film và kho logistics hiện đại, được xem là nhà máy thứ ba trong hệ thống sản xuất của Orion tại Việt Nam, sau Nhà máy Mỹ Phước (2005) và Yên Phong (2007).

Nhà máy Yên Phong 2C được triển khai trong 14 tháng và dự kiến hoàn công vào tháng 10 năm 2026. Ở giai đoạn 1, Orion xây dựng xưởng sản xuất film một tầng với hai dây chuyền sản xuất, cùng kho logistics một tầng có sức chứa 10,000pallet. Sang giai đoạn 2, nhà máy sẽ được mở rộng lên bốn dây chuyền sản xuất film, trong khi đó kho logistics sẽ được mở rộng lên tầng với quy mô đầu tư thêm 8 line sản xuất bánh kẹo.

Việc khởi công Nhà máy Yên Phong 2C không chỉ thể hiện bước đi mạnh mẽ của Orion trong việc tăng cường năng lực sản xuất tại Việt Nam, mà còn là nền tảng để củng cố vị thế trung tâm sản xuất chiến lược của Orion tại Đông Nam Á. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tạo thêm việc làm, thúc đẩy chuỗi cung ứng nội địa, đồng thời gia tăng giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp.

Nhà máy Flexo đầu tiên của Orion tại Việt Nam - Cột mốc mới của “Bao Bì Hiền Lành”

Điểm đặc biệt của dự án Yên Phong 2C là việc Orion lần đầu tiên đầu tư nhà máy sản xuất bao bì màng dẻo tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ in Flexo tiên tiến, mở ra hướng đi mới trong chiến lược “Bao bì Hiền Lành – Bao bì vì môi trường”.

Công nghệ in Flexo là phương pháp in nổi hiện đại, cho phép in nhiều màu với độ chính xác cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Dây chuyền Flexo của Orion được trang bị hệ thống trục Anilox và bản in Sleeve, giúp kiểm soát lượng mực siêu nhỏ, đảm bảo màu sắc đồng nhất và sắc nét. Mỗi cụm in gồm buồng mực (Ink Chamber), trục Anilox Roll, bản in (Resin Plate) và buồng sấy (Drying Chamber), giúp quy trình in diễn ra liên tục, khô nhanh và hạn chế lãng phí.

So với công nghệ in ống đồng truyền thống, in Flexo tiết kiệm từ 15–20% lượng mực in, giảm phát thải VOC (hợp chất hữu cơ bay hơi) và sử dụng mực gốc nước (Water-based Ink) – thân thiện hơn với môi trường. Bao bì sản xuất theo công nghệ này hướng đến thiết kế mono-material (chỉ sử dụng một loại vật liệu), giúp dễ tái chế và giảm gánh nặng xử lý rác thải nhựa.

“Nhà máy Yên Phong 2C không chỉ là một dự án mở rộng sản xuất, mà là biểu tượng cho cam kết lâu dài của Orion trong việc phát triển bao bì bền vững. Việc đầu tư vào công nghệ Flexo hiện đại giúp chúng tôi chủ động nguồn bao bì, giảm phát thải và lan tỏa tinh thần 'Bao bì Hiền Lành’ - hướng đến sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và môi trường”, ông Park Se Yeol - Tổng Giám đốc Orion Food Vina - phát biểu tại lễ khởi công.

Nhà máy Yên Phong 2C sẽ giúp Orion chủ động nguồn cung bao bì tại Việt Nam, giảm phụ thuộc nhập khẩu và lượng phát thải carbon trong quá trình vận chuyển. Dự án cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện chuỗi giá trị “Bao bì Hiền Lành” mà Orion khởi xướng từ năm 2021 - sáng kiến hướng tới sản xuất xanh, giảm trọng lượng bao bì, tiết kiệm tài nguyên và tăng khả năng tái chế.

Với việc khởi công Nhà máy Yên Phong 2C - nhà máy Flexo đầu tiên của Orion tại Việt Nam, doanh nghiệp một lần nữa khẳng định tầm nhìn tiên phong trong sản xuất xanh, hướng tới tương lai bền vững và trách nhiệm với môi trường. Đây không chỉ là một công trình sản xuất, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, hội nhập và cam kết của Orion trong việc “xây dựng tương lai bền vững - từ bao bì đến từng chiếc bánh”.