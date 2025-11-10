Nữ kỹ sư hàng không sáng tạo vì an toàn của những chuyến bay

Giữa môi trường kỹ thuật khắt khe của kỹ thuật máy bay (VAECO), kỹ sư Thái Bảo Trâm không chỉ ghi dấu bằng những sáng kiến giá trị hàng tỷ đồng giúp nâng cao an toàn bay, mà còn là “ngọn lửa nữ công đoàn” luôn lan tỏa tinh thần sáng tạo, đoàn kết và trách nhiệm trong tập thể lao động hàng không.

Giữa những dãy thiết bị, mô-đun và tiếng máy rì rầm quen thuộc tại Trung tâm Phục vụ bảo dưỡng – Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), dáng người nhỏ nhắn của kỹ sư Thái Bảo Trâm luôn nổi bật bởi phong thái điềm đạm, tập trung. Gắn bó với ngành kỹ thuật hàng không gần 15 năm, chị không chỉ là một trong số ít nữ kỹ sư đảm nhiệm vị trí chuyên môn sâu, mà còn là gương mặt tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo và trách nhiệm trong lĩnh vực an toàn bay.

Luôn trăn trở với tinh thần “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, đồng chí Trâm đã chủ trì và triển khai nhiều sáng kiến kỹ thuật mang lại giá trị lớn cho doanh nghiệp - Ảnh: NVCC.

Trong môi trường đặc thù mà tính chính xác được đặt lên hàng đầu, những sáng kiến của chị Trâm được đánh giá cao cả về hiệu quả kỹ thuật lẫn giá trị thực tiễn. Tiêu biểu là sáng kiến “Cải tiến B777 engine dock module để sử dụng cho việc thay động cơ B787”, được trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2025.

Thay vì phải đầu tư mới toàn bộ hệ thống dock chuyên biệt cho dòng tàu bay B787, chị Trâm và đồng nghiệp đã tận dụng, cải tiến cụm thang động cơ của B777 để phục vụ bảo dưỡng, thay thế động cơ cho B787. Giải pháp này giúp tiết kiệm hơn 4,55 tỷ đồng, đồng thời rút ngắn thời gian, đảm bảo an toàn kỹ thuật tuyệt đối, được áp dụng thực tế từ tháng 5/2024 tại VAECO.

Không dừng lại ở đó, chị còn có nhiều sáng kiến khác như “Số hóa công việc quản lý thông tin phục vụ bảo dưỡng” hay “Chế tạo giá đỡ FR1 tàu ATR”, đều đã được áp dụng hiệu quả, giúp nâng cao năng suất, giảm thiểu rủi ro trong bảo dưỡng kỹ thuật máy bay.

Là kỹ sư trực tiếp làm việc với các hệ thống máy bay hiện đại như B777, B787 hay ATR, chị luôn ý thức sâu sắc rằng, mỗi chi tiết nhỏ đều liên quan đến an toàn của hàng trăm hành khách trên bầu trời. Chính tinh thần đó khiến chị luôn cầu toàn trong từng quy trình, cẩn trọng trong mỗi thao tác và luôn khát khao tìm ra những cải tiến dù là nhỏ nhất.

“Nhiều người nghĩ nghề kỹ thuật là dành cho nam giới, nhưng ở VAECO, năng lực được đánh giá công bằng. Tôi may mắn khi có môi trường tôn trọng và khuyến khích phụ nữ phát triển trong lĩnh vực kỹ thuật. Hiện tại, chúng tôi có nhiều nữ đồng nghiệp đảm nhiệm tốt công tác bảo dưỡng và kỹ thuật,” chị chia sẻ.

Năng nổ trong công đoàn – lan tỏa tinh thần nữ trí thức hàng không

Không chỉ giỏi chuyên môn, kỹ sư Thái Bảo Trâm còn là Tổ trưởng Tổ nữ công Trung tâm Phục vụ Bảo dưỡng (khu vực miền Nam) – người luôn năng nổ, sáng tạo trong phong trào công đoàn.

Chị Thái Bảo Trâm nhận giải thưởng "Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh - NVCC.

Chị là “đầu mối” vận động chị em tích cực tham gia các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, khuyến khích mỗi đoàn viên nữ có ít nhất một sáng kiến trong năm. Bên cạnh đó, chị còn tổ chức các chương trình gắn kết nội bộ, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nghề, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên nữ – những người phải thường xuyên làm việc trong môi trường kỹ thuật đặc thù, áp lực cao.

Ông Trần Thanh Phong – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VAECO cho biết: “Là một nữ kỹ sư công tác trong lĩnh vực kỹ thuật máy bay, chị Trâm luôn tìm tòi sáng kiến cải tiến, rút ngắn quy trình, tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn. Trong công việc, chị tận tâm, chính trực, làm việc hết mình và là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo trong đội ngũ nữ công nhân viên kỹ thuật của công ty.”

Trong một doanh nghiệp đặc thù như VAECO, nơi lao động nam chiếm tỷ lệ áp đảo, vai trò của tổ nữ công do chị Trâm phụ trách càng có ý nghĩa đặc biệt. Từ các hoạt động chia sẻ kỹ năng mềm, nâng cao tay nghề, đến việc xây dựng phong trào “Phụ nữ hàng không tri thức, sáng tạo trong thời đại mới”, chị luôn giữ vai trò kết nối, lan tỏa tinh thần tự tin – bản lĩnh – đổi mới.

Công việc của kỹ sư bảo dưỡng máy bay luôn âm thầm phía sau những chuyến bay an toàn. Với chị Thái Bảo Trâm, mỗi sáng kiến không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn là cam kết nghề nghiệp với an toàn của hàng nghìn hành khách.

Bằng kiến thức, lòng đam mê và tinh thần lao động sáng tạo, chị đã khẳng định vai trò của nữ trí thức trong ngành kỹ thuật hàng không – lĩnh vực vốn được xem là “đặc quyền” của nam giới. Đồng thời, qua các hoạt động công đoàn, chị góp phần xây dựng hình ảnh người lao động nữ hiện đại: trí tuệ, năng động, trách nhiệm và đầy nhân văn.