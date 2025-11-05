Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Orion ra mắt dòng sản phẩm “Less sugar - giảm đường” giữ tròn vị ngon

PV

Orion Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới ChocoPie và Custas Less Sugar - Giảm đường, lựa chọn giảm đường dành cho người tiêu dùng hiện đại, giảm đến 50% đường nhưng vẫn giữ nguyên hương vị mềm xốp, thơm ngon quen thuộc đã gắn bó với hàng triệu gia đình Việt suốt hơn 30 năm qua.

untitled2.jpg

Hơn 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, Orion không chỉ mang đến những chiếc bánh ngon mà còn gửi gắm trong đó chữ “Tình” yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần đổi mới không ngừng.

Ngày nay, xu hướng “ăn ngon nhưng ít đường” trở thành lựa chọn của nhiều gia đình. Thấu hiểu điều đó, Orion giới thiệu bộ đôi sản phẩm mới – Custas Less Sugar và ChocoPie Less Sugar, giảm 50% đường, vẫn ngon và trọn vẹn Tình Orion. Sự ra mắt dòng sản phẩm Less Sugar - Giảm đường đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình Orion mang đến lựa chọn cân bằng giữa vị ngon và trải nghiệm mới cho người tiêu dùng Việt.

Hai sản phẩm chủ lực của Orion là Custas và ChocoPie với công thức giảm đường sẽ mang đến lựa chọn hoàn toàn mới mà vẫn giữ trọn hương vị ngon lành thân quen.

untitled1.jpg

Phiên bản ChocoPie Giảm Đường 50% ngoài công thức giảm 50% lượng đường so với phiên bản Original còn được tăng 15% lớp marshmallow, giúp từng miếng bánh vẫn mang vị ngon quen thuộc mà độ xốp lại nhiều hơn. Với sản phẩm Custas Kem Trứng Giảm Đường 50%, phần nhân kem trứng vàng óng được bổ sung sữa đậu nành không đường mang đến vị ngọt thanh nhẹ, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Thấu hiểu người tiêu dùng, Orion ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, giữ trọn cảm giác “ngọt lành – mềm mịn – vừa miệng” vốn là đặc trưng của hai dòng bánh biểu tượng.

Đại diện Orion Việt Nam chia sẻ: “Phiên bản Chocopie và Custas Giảm Đường 50% khẳng định định hướng của Orion trong việc không ngừng nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng, mang đến một sản phẩm mới giảm đường nhưng vẫn giữ vị ngon quen thuộc, phù hợp với mọi lứa tuổi. Orion phát triển dòng Less Sugar với mục tiêu mang đến lựa chọn đa dạng hơn, đáp ứng thị hiếu và thói quen thưởng thức ngày càng thay đổi của người tiêu dùng Việt

Nửa đường - Vẫn ngon. Orion tin rằng hạnh phúc giản dị nhất đến từ sự cân bằng – như cách mỗi chiếc bánh Orion mang đến niềm vui trọn vẹn cho người Việt.

Bộ đôi ChocoPie - Custas Less Sugar - giảm đường 50% đã chính thức có mặt tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và kênh thương mại điện tử trên toàn quốc. Với hương vị quen thuộc được cân bằng hoàn hảo, bộ sản phẩm hứa hẹn trở thành lựa chọn mới cho người tiêu dùng hiện đại – ăn ngon, sống khỏe và tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt lành.

