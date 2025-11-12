Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Ảnh

Google News

‘Lá phổi xanh’ giữa trung tâm Thủ đô thành nơi hoang phế

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù nằm ở trung tâm quận Hoàng Mai (cũ), công viên hồ Vĩnh Hoàng lại đang bị người dân “né xa” vì rác thải, phóng uế, cỏ dại mọc um tùm và cảnh quan xuống cấp trầm trọng.

tp-7209040678028-8146465f2d432c92e63093524eb49b7a.jpg
Công viên hồ Vĩnh Hoàng thuộc địa bàn phường Tương Mai, nằm bao quanh hồ Vĩnh Hoàng, giáp nhiều khu đô thị đông đúc. Vốn là hồ điều hòa kết hợp công viên để người dân nghỉ ngơi thư giãn, thế nhưng nhiều năm trở lại đây, công viên bị xuống cấp nghiêm trọng
tp-7209040644836-abfc4238bb02cf0f574f08f4833a9d40.jpg
Do không được duy tu, chăm sóc, công viên bị cỏ dại và rác thải bao phủ, chất đầy quanh khu vực.
tp-1674.jpg
Ở khu vực giáp đường Vĩnh Hoàng, người dân gần như không thể ra hồ vì rác và cỏ dại đã che lấp toàn bộ lối đi.
tp-1675.jpg
Phía bên trong, các con đường nội bộ trong công viên bị ngập chỉ sau một cơn mưa nhỏ.
tp-7209040723101-3e646eda23232873c88e6ac8c708b117.jpg
Một điểm sát hồ trong công viên Vĩnh Hoàng được cho thuê để làm nhà hàng.
tp-1648.jpg
Ông Đỗ Mạnh Hà (cư dân Khu đô thị Vĩnh Hoàng) cho biết, nhiều khi muốn ra hồ hóng mát, chỉ có cách lội nước, vượt qua đám cỏ dại.
tp-1643.jpg
Ông Vũ Văn Thành (cư dân khu đô thị Vĩnh Hoàng) cho biết, công viên hồ Vĩnh Hoàng vốn là nơi để người dân tập thể thao, dạo mát mỗi ngày. Vậy mà thời gian gần đây không ai dám bước chân vào công viên bởi nơi đây đã quá xuống cấp. "Buổi tối không có đèn, đi vào bên trong gạch lát đường đã bung hết, có nhiều người vấp ngã, phải gọi người nhà ra để đưa về rồi. Chưa kể, tối tăm hun hút, phát sinh tệ nạn xã hội rất nguy hiểm", ông Thành bức xúc.
tp-1655.jpg
Đồ nội thất trong nhà khi không còn dùng cũng được mang vứt bỏ ngay tại vỉa hè công viên.
tp-1625.jpg
Một con đường nội bộ trong công viên dù xuống cấp nhưng vẫn còn đi được.
tp-1621.jpg
Đa số gạch lát đường đã bong tróc, rêu hóa, trơn trượt rất khó đi lại.
tp-1618.jpg
Cử tri quận Hoàng Mai (cũ) đã nhiều lần nêu ý kiến, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Nhà số 7 (Chủ đầu tư Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Công viên hồ Vĩnh Hoàng) tiếp tục thực hiện công tác GPMB để hoàn thành dự án Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Công viên hồ Vĩnh Hoàng. Đồng thời bàn giao cơ sở hạ tầng để địa phương quản lý theo quy định.
tp-1617.jpg

Đại diện UBND phường Tân Mai cho biết, ngay từ tháng 7 khi mới bỏ quận thành lập phường, UBND phường đã có văn bản gửi chủ đầu tư, UBND TP Hà Nội đề xuất sớm bàn giao công viên hồ Vĩnh Hoàng cho địa phương để duy tu, quản lý.

tp-1610.jpg

Đến thời điểm này, phía Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Nhà số 7 vẫn chưa có phản hồi về việc này.

tp-1670.jpg

Trong thời gian này, công viên vẫn tiếp tục xuống cấp, trở thành nỗi ám ảnh giữa lòng Thủ đô.

Trần Hoàng
#Bài toán bảo vệ môi trường công viên #Xuống cấp và ô nhiễm công viên hồ Vĩnh Hoàng #Tình trạng rác thải và phóng uế công cộng #Ảnh hưởng của xuống cấp đến đời sống dân cư #Thiếu chăm sóc và duy tu công viên trung tâm #Nguy cơ an toàn và tệ nạn xã hội #Kế hoạch cải tạo và phát triển đô thị #Vấn đề quản lý và bàn giao hạ tầng

Xem thêm

Cùng chuyên mục