‘Lá phổi xanh’ giữa trung tâm Thủ đô thành nơi hoang phế

TPO - Dù nằm ở trung tâm quận Hoàng Mai (cũ), công viên hồ Vĩnh Hoàng lại đang bị người dân “né xa” vì rác thải, phóng uế, cỏ dại mọc um tùm và cảnh quan xuống cấp trầm trọng.
Đại diện UBND phường Tân Mai cho biết, ngay từ tháng 7 khi mới bỏ quận thành lập phường, UBND phường đã có văn bản gửi chủ đầu tư, UBND TP Hà Nội đề xuất sớm bàn giao công viên hồ Vĩnh Hoàng cho địa phương để duy tu, quản lý.
Đến thời điểm này, phía Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Nhà số 7 vẫn chưa có phản hồi về việc này.
Trong thời gian này, công viên vẫn tiếp tục xuống cấp, trở thành nỗi ám ảnh giữa lòng Thủ đô.