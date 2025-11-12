‘Lá phổi xanh’ giữa trung tâm Thủ đô thành nơi hoang phế

TPO - Dù nằm ở trung tâm quận Hoàng Mai (cũ), công viên hồ Vĩnh Hoàng lại đang bị người dân “né xa” vì rác thải, phóng uế, cỏ dại mọc um tùm và cảnh quan xuống cấp trầm trọng.

Công viên hồ Vĩnh Hoàng thuộc địa bàn phường Tương Mai, nằm bao quanh hồ Vĩnh Hoàng, giáp nhiều khu đô thị đông đúc. Vốn là hồ điều hòa kết hợp công viên để người dân nghỉ ngơi thư giãn, thế nhưng nhiều năm trở lại đây, công viên bị xuống cấp nghiêm trọng

Do không được duy tu, chăm sóc, công viên bị cỏ dại và rác thải bao phủ, chất đầy quanh khu vực.

Ở khu vực giáp đường Vĩnh Hoàng, người dân gần như không thể ra hồ vì rác và cỏ dại đã che lấp toàn bộ lối đi.

Phía bên trong, các con đường nội bộ trong công viên bị ngập chỉ sau một cơn mưa nhỏ.

Một điểm sát hồ trong công viên Vĩnh Hoàng được cho thuê để làm nhà hàng.

Ông Đỗ Mạnh Hà (cư dân Khu đô thị Vĩnh Hoàng) cho biết, nhiều khi muốn ra hồ hóng mát, chỉ có cách lội nước, vượt qua đám cỏ dại.

Ông Vũ Văn Thành (cư dân khu đô thị Vĩnh Hoàng) cho biết, công viên hồ Vĩnh Hoàng vốn là nơi để người dân tập thể thao, dạo mát mỗi ngày. Vậy mà thời gian gần đây không ai dám bước chân vào công viên bởi nơi đây đã quá xuống cấp. "Buổi tối không có đèn, đi vào bên trong gạch lát đường đã bung hết, có nhiều người vấp ngã, phải gọi người nhà ra để đưa về rồi. Chưa kể, tối tăm hun hút, phát sinh tệ nạn xã hội rất nguy hiểm", ông Thành bức xúc.

Đồ nội thất trong nhà khi không còn dùng cũng được mang vứt bỏ ngay tại vỉa hè công viên.

Một con đường nội bộ trong công viên dù xuống cấp nhưng vẫn còn đi được.

Đa số gạch lát đường đã bong tróc, rêu hóa, trơn trượt rất khó đi lại.

Cử tri quận Hoàng Mai (cũ) đã nhiều lần nêu ý kiến, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Nhà số 7 (Chủ đầu tư Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Công viên hồ Vĩnh Hoàng) tiếp tục thực hiện công tác GPMB để hoàn thành dự án Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Công viên hồ Vĩnh Hoàng. Đồng thời bàn giao cơ sở hạ tầng để địa phương quản lý theo quy định.

Đại diện UBND phường Tân Mai cho biết, ngay từ tháng 7 khi mới bỏ quận thành lập phường, UBND phường đã có văn bản gửi chủ đầu tư, UBND TP Hà Nội đề xuất sớm bàn giao công viên hồ Vĩnh Hoàng cho địa phương để duy tu, quản lý.

Đến thời điểm này, phía Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Nhà số 7 vẫn chưa có phản hồi về việc này.

Trong thời gian này, công viên vẫn tiếp tục xuống cấp, trở thành nỗi ám ảnh giữa lòng Thủ đô.