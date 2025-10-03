Nhiều công viên, vườn hoa ở Hà Nội chưa được ký hợp đồng duy trì nên cỏ dại mọc đầy, xuống cấp

TPO - Nhiều công viên, vườn hoa ở TP Hà Nội chưa được ký hợp đồng duy trì, dẫn đến cỏ dại mọc, rác thải tồn đọng, cây xanh xuống cấp, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Sáng 3/10, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến quý III-2025 với lãnh đạo 126 xã, phường nhằm tháo gỡ vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường đã báo cáo về vướng mắc trong phân cấp quản lý, duy tu, duy trì, kết cấu hạ tầng giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các nhóm dịch vụ công ích (cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, công viên, giao thông...).

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành.



Theo báo cáo, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND thành phố thống nhất giao toàn bộ công tác quản lý dịch vụ công ích từ cấp huyện về Sở Xây dựng từ 1/7/2025 đến 31/12/2025; đồng thời giao Sở Tài chính phối hợp thực hiện thanh quyết toán. Quá trình chuyển giao suôn sẻ, nhưng bộc lộ nhiều vướng mắc.

Ở lĩnh vực thoát nước, Sở Xây dựng đã tiếp nhận 26 hợp đồng giá trị trên 801 tỷ đồng, trong đó 8 hợp đồng kéo dài sau 31/12/2025, 11 hợp đồng hết hạn năm 2025 và 7 quận, huyện cũ chưa đấu thầu lại. Khó khăn lớn là địa bàn gói thầu bị chia nhỏ theo địa giới mới, hợp đồng không đồng bộ về giá cả, quy cách, dẫn đến giám sát nghiệm thu phức tạp. Phần chưa có hợp đồng (hết hạn 2024 và trách nhiệm quận, huyện) vẫn duy trì tối thiểu nhưng thiếu cơ sở pháp lý thanh toán. Việc chuẩn bị đấu thầu mới bị đình trệ do chưa có quy định phân cấp rõ ràng.

Các địa phương phản ánh, trong lĩnh vực thoát nước, nhiều gói thầu duy tu, duy trì đã hết hạn hoặc chưa có hợp đồng mới, gây ra khoảng trống pháp lý và nguy cơ gián đoạn cung cấp dịch vụ. Trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng, hàng trăm trạm đèn vẫn đang dùng chung nguồn điện giữa đường phố và ngõ ngách, khó khăn trong việc xác định chủ thể thanh toán chi phí.

Ở mảng cây xanh, công viên, nhiều công viên, vườn hoa chưa được ký hợp đồng duy trì, dẫn đến cỏ dại mọc, rác thải tồn đọng, cây xanh xuống cấp, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Đối với công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật, do chưa có định mức kinh tế kỹ thuật từ Bộ Xây dựng, việc tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị quản lý chưa thể triển khai. Nhiều công trình mới đầu tư chưa bàn giao càng khiến công tác quản lý, bảo trì gặp nhiều lúng túng.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành.



Trước bất cập trên, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh, thành phố sẽ phối hợp cùng các xã, phường rà soát chi tiết từng tuyến đường, công trình để xác định danh mục phân cấp cụ thể, tránh chồng chéo. Về cây xanh, UBND cấp xã có quyền cấp phép chặt hạ, dịch chuyển trong phạm vi công viên, ngõ ngách - đây là bước phân quyền rõ ràng, gắn trách nhiệm với cơ sở.

Liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển rác thải, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thành phố đang xây dựng quy trình kỹ thuật phù hợp với việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Quy chế phối hợp sắp tới sẽ làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, sở, ngành và chính quyền địa phương; đồng thời, đặt trọng tâm vào ý thức người dân trong việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Hà Nội có đặc thù là khối lượng công việc rất lớn, tiêu biểu là khối lượng thủ tục hành chính. Kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, các chi nhánh và các điểm phục vụ ở phường, xã đạt được là rất lớn. Tuy nhiên, đã cố gắng rồi, cần cố gắng hơn nữa, tiếp tục rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, tổ chức lại quy trình bảo đảm hiệu quả cao để phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

Để khắc phục những khó khăn, bất cập được trao đổi, thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị, cùng với các biện pháp của thành phố, các phường, xã nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với các sở, ngành để từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nhất là phân định rõ nhiệm vụ ở những khu vực giáp ranh, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền.