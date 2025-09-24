Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn để ứng phó bão số 9 Ragasa

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo từ sáng 25/9 đến ngày 26/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông... Do đó, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu tập trung chống bão số 9 với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất.

Chiều 24/9, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành công điện về việc triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa).

Công điện nêu rõ, theo thông tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ về diễn biến cơn bão số 9, hồi 4 giờ ngày 24/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-16 (167- 201km/giờ), giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26.9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

mua-ngap-4.jpg
Bão số 9 có khả năng gây úng ngập diện rộng trên địa bàn Thủ đô.

Tại Hà Nội, dự báo từ sáng 25/9 đến ngày 26/9 sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa khu vực phía Bắc Thành phố phổ biến từ 70-130mm, có nơi trên 200mm; trung tâm Thành phố và khu vực phía Tây và phía Nam Thành phố phổ biến 80-150mm, có nơi trên 250mm; ngày 25/9 có gió mạnh dần lên cấp 4-5.

Để chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, dông, lốc và các nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân, tài sản của nhân dân và nhà nước, Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với bão số 9.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, sự cố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão, trong đó cần tập trung: bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác.

Tổ chức, bố trí lực lượng kiểm soát việc đi lại, phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, dông lốc trước bão; kiểm soát, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở...

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, các địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường phương tiện, nhân lực, trang thiết bị để sẵn sàng xử lý ngay cây gãy đổ đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt trên địa bàn thành phố...

Trần Hoàng
