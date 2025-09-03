Ông Nguyễn Phước Lộc được phân công xử lý công việc hằng ngày của Đảng bộ TPHCM

TPO - Thường trực Thành ủy TPHCM thống nhất phân công ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, xử lý công việc hằng ngày của Đảng bộ TPHCM kể từ ngày 27/8/2025 cho đến khi có thông báo mới.

Thành ủy TPHCM vừa có thông báo phân công xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TPHCM. Thường trực Thành ủy TPHCM đã thống nhất phân công ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, xử lý công việc thường xuyên, hằng ngày của Đảng bộ TPHCM kể từ ngày 27/8/2025 cho đến khi có thông báo mới.

Việc phân công mới của Thành ủy TPHCM nêu trên nhằm đảm bảo kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của Đảng bộ TPHCM.

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Hiện nay Thường trực Thành ủy TPHCM gồm có ông Trần Lưu Quang (Bí thư Thành ủy) và các Phó bí thư Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông.