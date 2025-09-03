Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Phước Lộc được phân công xử lý công việc hằng ngày của Đảng bộ TPHCM

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thường trực Thành ủy TPHCM thống nhất phân công ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, xử lý công việc hằng ngày của Đảng bộ TPHCM kể từ ngày 27/8/2025 cho đến khi có thông báo mới.

Thành ủy TPHCM vừa có thông báo phân công xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TPHCM. Thường trực Thành ủy TPHCM đã thống nhất phân công ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, xử lý công việc thường xuyên, hằng ngày của Đảng bộ TPHCM kể từ ngày 27/8/2025 cho đến khi có thông báo mới.

Việc phân công mới của Thành ủy TPHCM nêu trên nhằm đảm bảo kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của Đảng bộ TPHCM.

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Hiện nay Thường trực Thành ủy TPHCM gồm có ông Trần Lưu Quang (Bí thư Thành ủy) và các Phó bí thư Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông.

Ngô Tùng
#Nguyễn Phước Lộc #Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM #Phó Bí thư Thành ủy TPHCM #Thường trực Thành ủy TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục