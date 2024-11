Bà con đồng lòng làm cho các khu phố ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn

TPO - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phước Lộc bày tỏ, từ ngày hội đại đoàn kết, có thể chọn ra những ngày khác để có những hoạt động chăm lo cho cộng đồng dân cư.

Chiều tối 17/11, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 liên khu phố 1, 2, 3, 14 (phường 14, quận 10).

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Phước Lộc biểu dương bà con cư dân các khu phố đã đồng lòng, ủng hộ, làm cho các khu phố ngày càng xanh, sạch đẹp hơn, an ninh, trật tự hơn, ngày càng đoàn kết, thương yêu hơn. Ông khẳng định, mọi hoạt động đoàn kết phải gắn với chăm lo an dân, an ninh và an toàn cho cuộc sống người dân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, việc xây dựng khối đại đoàn kết phải đi lên từ những việc nhỏ nhất, sát với điều kiện cuộc sống người dân. Tác động của ngày hội đại đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn liền với việc thực hiện đồng bộ 3 chính sách: Chính sách dành cho người có công, chính sách bao phủ về an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội, không để ai bị bỏ lại ở phía sau.

Ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và những thành quả đạt được của liên khu phố 1, 2, 3 và 14 trong thời gian qua, ông Nguyễn Phước Lộc mong muốn từ ngày hội hôm nay, địa phương có thể chọn những ngày khác để có những hoạt động chăm lo cho cộng đồng dân cư; chẳng hạn như ngày vì sức khỏe của phụ nữ, ngày sức khỏe của người cao tuổi, ngày nâng cao thể chất cho người cao tuổi tại cộng đồng...

“Có thể chọn những ngày người dân quan tâm hơn như dịp Tết Nguyên đán. Khi đó cả khu phố cùng nấu ăn, san sẻ với những người khó khăn hơn để người người, nhà nhà đều có Tết. Chúng ta cũng có thể chọn dấu mốc ngày Tết Thống nhất 30/4, ngày Tết Độc lập 2/9, ngày sinh của Bác Hồ 19/5”, ông Lộc gợi ý.

Theo bà Huỳnh Lê Hương - Trưởng khu phố 3, trong năm qua, nhân dân liên khu phố 1, 2, 3 và 14 đã đoàn kết gắn bó, đồng tâm hiệp lực cho sự tiến bộ của mỗi người, mỗi gia đình. Các khu phố đã tham gia hỗ trợ việc làm, vay vốn, trao tặng phương tiện sinh kế cho người khó khăn; chia sẻ với đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiên tai; giúp đỡ người tàn tật, người yếu thế trong xã hội...