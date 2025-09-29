Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính được phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Văn phòng Quốc hội thông tin, chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan; ý kiến của cơ quan có thẩm quyền; tờ trình của Tổng Thư ký Quốc hội và tờ trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội.

Ông Lê Quang Mạnh chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội.

Ông Mạnh được phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Lê Quang Mạnh 51 tuổi, quê ở thành phố Hà Nội, tiến sĩ kinh tế. Ông Mạnh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Lê Quang Mạnh từng làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, rồi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố. Ông Mạnh giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ từ tháng 9/2020.

Từ tháng 5/2023, ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Khi Quốc hội sắp xếp lại tổ chức, ông Mạnh giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Ngày 27/9/2025, ông Lê Quang Tùng - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

