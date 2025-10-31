Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

One Piece thông báo tin buồn đến fan, hoãn phát sóng dịp Tết 2026

Thiện Dư

HHTO - One Piece chính thức loại bỏ mô hình chiếu vào mỗi cuối tuần, bước vào giai đoạn "chạy nước rút".

Sau hơn hai thập kỷ phát sóng đều đặn mỗi tuần kể từ năm 1999, One Piece sẽ chính thức thay đổi lịch phát hành kể từ năm 2026. Thông báo mới nhất từ Toei Animation đã khiến cộng đồng người hâm mộ của thương hiệu này vô cùng xôn xao, thậm chí còn có một giai đoạn "ngủ xuân" vài tháng trước khi bước vào chương mới của cốt truyện.

one-piece-anime-shares-egg-head.jpg

Cụ thể, phiên bản anime của One Piece sẽ tạm ngừng lên sóng trong ba tháng, từ tháng 1 đến tháng 3/2026 ngay sau khi tuyến cốt truyện Egghead khép lại vào cuối năm nay. Như vậy với khán giả Việt Nam, One Piece sẽ hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh trong dịp nghỉ Tết sắp tới.

Đáng chú ý hơn, Toei Animation cũng xác nhận rằng One Piece sẽ chuyển sang mô hình chiếu theo mùa thay vì dàn trải cả năm như trước đây. Điều này có nghĩa là trong thời gian tới, phim sẽ chỉ phát sóng 26 tập mỗi năm chứ không mỗi tuần ra mắt một tập nữa. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong lịch sử hơn 25 năm của phim, vốn đã trở thành một phần quen thuộc với khán giả toàn cầu mỗi cuối tuần.

one-piece-luffy-new-season.jpg
One Piece bỏ mô hình chiếu mỗi tuần, rút ngắn còn 26 tập mỗi năm.

Sau khi cốt truyện Egghead khép lại, One Piece sẽ đưa khán giả bước vào tuyến câu chuyện về Elbaf, cũng là một trong những phần được mong chờ nhất để dẫn dắt đến đoạn kết của thương hiệu. Mùa phim mới này sẽ được thực hiện song song với truyện tranh gốc, dự kiến mỗi chương sẽ ngang bằng với một tập phim. Có thể thấy, tác giả Eiichiro Oda đang dốc hết sức để nhanh chóng mang đến cho người xem cái kết trọn vẹn nhất trong tương lai.

one-piece-elbaf-1024x576.jpg
Tuyến câu chuyện Elbaf đưa khán giả đến gần hơn với đoạn kết của One Piece.

Cũng trong lần trở lại này, Toei Animation sẽ mang đến cho Băng Mũ Rơm tạo hình mới, bao gồm trang phục và phong cách nhân vật được nâng cấp rõ rệt. Chưa kể, phiên bản One Piece live-action cũng sẽ sớm ra mắt mùa 2 trong thời gian tới, giúp cộng đồng người hâm mộ của thương hiệu này có trải nghiệm trọn vẹn và mãn nhãn nhất.

549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#One Piece #anime #Eiichiro Oda

Xem thêm

Cùng chuyên mục