Nữ sinh USTH: Khi nghệ thuật song hành cùng tri thức khoa học

SVO - Bùi Vũ Khánh Huyền hiện là sinh viên ngành Khoa học và Công nghệ Y khoa, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Trên cương vị Chủ tịch Câu lạc bộ Âm nhạc, Huyền lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho sinh viên USTH bằng tình yêu âm nhạc và tinh thần sáng tạo không ngừng.

Đam mê với khoa học công nghệ

Trước khi đến với USTH, Huyền từng theo học chương trình song bằng Cambridge tại Trường THPT Nguyễn Siêu. Tại đây, Huyền được tiếp cận với phương pháp học chủ động và tư duy nghiên cứu quốc tế. Từ đó, sự đam mê với khoa học trong Khánh Huyền dần lớn lên. Khi đứng trước cánh cửa đại học, Huyền cũng mong muốn được học tập tại một môi trường quốc tế chuẩn Châu Âu, nơi sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Vì vậy, USTH là một lựa chọn phù hợp với định hướng của Huyền.

Bùi Vũ Khánh Huyền – sinh viên ngành Khoa học và Công nghệ Y khoa, Chủ tịch Câu lạc bộ Âm nhạc USTH M&M.

Đặc biệt, trong lĩnh vực sức khỏe, Khánh Huyền nuôi dưỡng ước mơ có thể góp phần tạo ra những ứng dụng hữu ích trong y học, giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn: “Mình luôn tò mò về cách cơ thể vận hành, cũng như làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng khoa học công nghệ nhằm chăm sóc và cải thiện sức khỏe. Đó cũng chính là lý do mình chọn ngành Khoa học và Công nghệ Y khoa ở USTH”. Hành trình học tập phía trước sẽ còn nhiều điều cần phải chinh phục, Khánh Huyền chọn cho mình cách bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Cô dành thời gian để quan sát, tìm hiểu, và nuôi dưỡng niềm say mê nghiên cứu: "Trong tương lai, mình mong muốn được tham gia vào các dự án nghiên cứu ứng dụng, nơi mình có thể kết hợp niềm yêu thích khoa học và tinh thần thực hành để tạo ra giá trị cho cộng đồng".

Đam mê nghệ thuật song hành cùng đam mê nghiên cứu khoa học

Không chỉ say mê khoa học, cô bạn “đa tài” còn mang trong mình năng khiếu nghệ thuật. Cô bạn từng học múa, sau đó theo đuổi các thể loại nhảy hiện đại, hiphop và cả ca hát, chơi nhạc cụ. Trong thời gian học phổ thông, Khánh Huyền là thành viên tích cực của câu lạc bộ nhảy, thường xuyên biểu diễn tại các sự kiện trong và ngoài trường.

Đến nay, khi học Đại học, Khánh Huyền vẫn giữ ngọn lửa nghệ sĩ trong lòng. Huyền hiện tại đang là Chủ tịch của Câu lạc bộ âm nhạc USTH M&M not Chocobeans, một Câu lạc bộ hoạt động rất sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo của trường.

Khánh Huyền năng động trong các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là âm nhạc.

Với Khánh Huyền, USTH không chỉ là nơi học tập mà còn là không gian truyền cảm hứng, giúp sinh viên tỏa sáng và phát triển toàn diện. Trong thời gian qua, Huyền đã có dịp thể hiện đam mê ca hát và vũ đạo tại nhiều sự kiện của trường như “Diễn đàn sinh viên nghiên cứu khoa học”, show âm nhạc “The Scarlet” và đêm Gala quân sự năm 2025. “Mỗi lần đứng trên sân khấu, em luôn cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào khi được mang niềm vui, sự hứng khởi và đam mê của mình lan tỏa đến mọi người", Huyền bộc bạch.

Chia sẻ về những điều nhận được khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, Huyền nhận thấy mình đã phát triển rất nhiều kỹ năng quan trọng như giao tiếp, làm việc nhóm, chủ động học hỏi, cũng như tự tin khi thuyết trình và đứng trước đám đông. Đặc biệt, cơ hội được đứng ở vị trí “Leader” trong câu lạc bộ còn giúp Huyền rèn luyện khả năng lãnh đạo, quản lý thời gian và xử lý tình huống linh hoạt. Đó đều là những kỹ năng vô cùng quý giá sẽ hỗ trợ cô bạn rất nhiều cho hành trình học tập và nghề nghiệp sau này.

Hình ảnh Khánh Huyền hát trong Show “The Scarlet”.

Học cách cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm

Chương trình học tại USTH được thiết kế trong ba năm với nhịp độ nhanh và nhiều trải nghiệm thực hành, đòi hỏi sinh viên phải chủ động và linh hoạt. Với Khánh Huyền, đó không phải là áp lực, mà là cơ hội để rèn luyện khả năng quản lý thời gian và tinh thần tự học - những kỹ năng quan trọng cho hành trình tương lai.

Thay vì để lịch học chiếm trọn quỹ thời gian, Huyền luôn biết cách sắp xếp hợp lý giữa học tập và đam mê cá nhân. Cô dành khung giờ cố định mỗi ngày cho việc học, còn buổi tối hoặc cuối tuần là lúc để tập luyện, tham gia các hoạt động ngoại khóa và tái tạo năng lượng. “Việc được làm điều mình yêu thích giúp em cân bằng lại năng lượng và học tập hiệu quả hơn rất nhiều", Huyền bày tỏ.

Với Khánh Huyền, sân khấu và phòng thí nghiệm đều là nơi cô khám phá bản thân và nuôi dưỡng năng lượng tích cực.

Với Huyền, đam mê nghệ thuật và các hoạt động ngoại khóa không hề đối lập với trách nhiệm học tập, ngược lại, chính niềm vui từ sân khấu giúp cô nàng trở lại với phòng học bằng tâm thế nhẹ nhàng và tập trung hơn bao giờ hết.

Khi được hỏi muốn nhắn nhủ điều gì đến các tân sinh viên USTH, Huyền chia sẻ đầy cảm xúc: "Hãy dũng cảm theo đuổi đam mê của mình - dù là trong học tập hay nghệ thuật. USTH là nơi bạn có thể phát triển song song cả tri thức lẫn năng khiếu. Hãy học hết mình, nhưng cũng đừng quên tận hưởng thanh xuân".

Ở Khánh Huyền, hình ảnh sinh viên USTH được khắc họa bởi sự năng động, bản lĩnh và tràn đầy đam mê. Với Huyền, khoa học và nghệ thuật không tách rời, mà song hành như hai mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ, giúp cô bạn tỏa sáng trọn vẹn hơn trên hành trình khám phá và sáng tạo.

(Ảnh: NVCC)