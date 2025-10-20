Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nữ ‘đặc vụ’ dõi theo từng bước chân chính khách khi đến Việt Nam

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cùng đoàn đại biểu cấp cao sang thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam – Thái Lan. Phía sau mỗi bước chân của nữ Thủ tướng ấy là những “bóng hồng thép” của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Lần đầu tiên, đội hình 4 nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận được giao trọng trách đặc biệt này.

Nữ sĩ quan tiếp cận chính

4.jpgNguyễn Thu Hương đảm nhận nhiệm vụ sĩ quan tiếp cận chính bảo vệ Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra.

Trong số đó, Đại úy Nguyễn Thu Hương, cán bộ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, là người được giao nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận chính. “Thủ tướng Thái Lan là nữ chính khách trẻ tuổi, thân thiện và rất gần gũi. Mỗi khi tôi mở cửa xe, bà đều mỉm cười và khẽ gật đầu chào. Ánh mắt ấy cho tôi thấy sự tin tưởng và thiện cảm”, Đại úy Thu Hương chia sẻ.

Theo Đại tá Trần Xuân Thịnh, Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Đại úy Thu Hương là học viên nữ duy nhất trong khóa đào tạo sĩ quan bảo vệ tiếp cận năm 2023 – khóa học được đánh giá toàn diện và khắt khe nhất từ trước đến nay.

“Chúng tôi nhận thấy ở Hương sự bản lĩnh, khả năng tác chiến độc lập và tinh thần học hỏi bền bỉ. Sáu tháng công tác, cô ấy thể hiện sự chuyên nghiệp vượt trội, vì vậy được chọn đảm nhiệm vị trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận chính của Thủ tướng Thái Lan”, Đại tá Thịnh nói.

“Không có chỗ cho sai sót”

1.jpg
Nguyễn Thu Hương tiếp tục được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận chính bảo vệ Toàn quyền Australia Sam Mostyn thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Lần đầu được giao nhiệm vụ trọng trách, Đại úy Hương không cho phép mình có cảm giác áp lực.

“Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành với sự chính xác tuyệt đối. Tôi đã chủ động tìm hiểu kỹ thông tin, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, đồng thời vận dụng tất cả kỹ năng đã được rèn luyện trong khóa học”, chị nói.

Trong suốt chuyến thăm, đội hình 4 nữ sĩ quan luôn giữ tác phong chuẩn mực, phối hợp nhịp nhàng và tạo ấn tượng mạnh về hình ảnh nữ chiến sĩ cảnh vệ Việt Nam bản lĩnh, thân thiện, chuyên nghiệp trong mắt đoàn Thái Lan.

Chưa đầy 4 tháng sau, Đại úy Nguyễn Thu Hương tiếp tục được giao trọng trách bảo vệ Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân Simeon Beckett trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (9–12/9).

Theo kế hoạch, 5h40 sáng 11/9, bà Sam Mostyn cùng phu quân có hoạt động đi bộ quanh Hồ Gươm. 4h45, nữ sĩ quan trẻ đã có mặt tại vị trí trong trang phục thể thao năng động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. “Cái khó là phải đảm bảo an ninh tuyệt đối trong không gian mở, vừa giữ được sự tự nhiên, thân thiện để bà Sam Mostyn có thể hòa mình với người dân”, Đại úy Hương kể.

Trong 30 phút đi bộ, Toàn quyền Australia liên tục chụp ảnh, trò chuyện và cười vui cùng người dân Hà Nội. “Khi nhìn thấy sự thoải mái và nét mặt hài lòng của bà Sam Mostyn, tôi biết nhiệm vụ đã thành công”, chị nói.

Hành trình của “bóng hồng thép”

3.jpg
Nguyễn Thu Hương khi huấn luyện.

Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2015, Nguyễn Thu Hương về công tác tại Trung đoàn 375 – Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Một năm sau, cô chuyển sang Ban Tổ chức Lễ viếng, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2023, mong muốn thử sức ở lĩnh vực khắt khe hơn, chị tình nguyện đăng ký và trở thành nữ học viên duy nhất trong khóa đào tạo sĩ quan bảo vệ tiếp cận VI.

Khóa học không có ngoại lệ cho học viên nữ: 34 nội dung huấn luyện thể lực, võ thuật, chiến thuật, ứng biến an ninh, bắn súng, lái xe, ngoại ngữ, tác phong quốc tế… “Có những ngày huấn luyện dưới nắng gắt hoặc trong mưa lạnh, cường độ cao đến mức tôi về nhà chỉ muốn ngồi yên, không còn sức làm gì”, chị nhớ lại.

Vừa làm mẹ của hai con nhỏ, vừa là học viên phải dậy từ 5h sáng, Hương chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học rồi bắt xe lên Ba Vì huấn luyện cả ngày. 10 tháng ròng rã, kiên trì, kỷ luật và ý chí đã giúp chị hoàn thành khóa học xuất sắc.

Ngày 1/12/2023, Nguyễn Thu Hương chính thức được điều về Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế – một trong những đơn vị nòng cốt của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Từ đó, nữ sĩ quan trẻ tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân trong thời đại mới.

Minh Đức
#Phòng vệ Thủ tướng nữ #Nữ sĩ quan bảo vệ đặc biệt #Đào tạo nữ chiến sĩ cảnh vệ #Nữ chiến sĩ Việt Nam #Bảo vệ khách quốc tế #Nữ ‘bóng hồng thép’ #Chuyên nghiệp trong an ninh cấp cao #Hành trình của nữ chiến sĩ #Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ chính trị #Nữ chiến sĩ Công an nhân dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục