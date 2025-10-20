Nữ ‘đặc vụ’ dõi theo từng bước chân chính khách khi đến Việt Nam

TPO - Giữa tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cùng đoàn đại biểu cấp cao sang thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam – Thái Lan. Phía sau mỗi bước chân của nữ Thủ tướng ấy là những “bóng hồng thép” của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Lần đầu tiên, đội hình 4 nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận được giao trọng trách đặc biệt này.

Nữ sĩ quan tiếp cận chính

Nguyễn Thu Hương đảm nhận nhiệm vụ sĩ quan tiếp cận chính bảo vệ Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra .

Trong số đó, Đại úy Nguyễn Thu Hương, cán bộ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, là người được giao nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận chính. “Thủ tướng Thái Lan là nữ chính khách trẻ tuổi, thân thiện và rất gần gũi. Mỗi khi tôi mở cửa xe, bà đều mỉm cười và khẽ gật đầu chào. Ánh mắt ấy cho tôi thấy sự tin tưởng và thiện cảm”, Đại úy Thu Hương chia sẻ.

Theo Đại tá Trần Xuân Thịnh, Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Đại úy Thu Hương là học viên nữ duy nhất trong khóa đào tạo sĩ quan bảo vệ tiếp cận năm 2023 – khóa học được đánh giá toàn diện và khắt khe nhất từ trước đến nay.

“Chúng tôi nhận thấy ở Hương sự bản lĩnh, khả năng tác chiến độc lập và tinh thần học hỏi bền bỉ. Sáu tháng công tác, cô ấy thể hiện sự chuyên nghiệp vượt trội, vì vậy được chọn đảm nhiệm vị trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận chính của Thủ tướng Thái Lan”, Đại tá Thịnh nói.

“Không có chỗ cho sai sót”

Nguyễn Thu Hương tiếp tục được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ sĩ quan bảo vệ tiếp cận chính bảo vệ Toàn quyền Australia Sam Mostyn thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Lần đầu được giao nhiệm vụ trọng trách, Đại úy Hương không cho phép mình có cảm giác áp lực.

“Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành với sự chính xác tuyệt đối. Tôi đã chủ động tìm hiểu kỹ thông tin, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, đồng thời vận dụng tất cả kỹ năng đã được rèn luyện trong khóa học”, chị nói.

Trong suốt chuyến thăm, đội hình 4 nữ sĩ quan luôn giữ tác phong chuẩn mực, phối hợp nhịp nhàng và tạo ấn tượng mạnh về hình ảnh nữ chiến sĩ cảnh vệ Việt Nam bản lĩnh, thân thiện, chuyên nghiệp trong mắt đoàn Thái Lan.

Chưa đầy 4 tháng sau, Đại úy Nguyễn Thu Hương tiếp tục được giao trọng trách bảo vệ Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân Simeon Beckett trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (9–12/9).

Theo kế hoạch, 5h40 sáng 11/9, bà Sam Mostyn cùng phu quân có hoạt động đi bộ quanh Hồ Gươm. 4h45, nữ sĩ quan trẻ đã có mặt tại vị trí trong trang phục thể thao năng động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. “Cái khó là phải đảm bảo an ninh tuyệt đối trong không gian mở, vừa giữ được sự tự nhiên, thân thiện để bà Sam Mostyn có thể hòa mình với người dân”, Đại úy Hương kể.

Trong 30 phút đi bộ, Toàn quyền Australia liên tục chụp ảnh, trò chuyện và cười vui cùng người dân Hà Nội. “Khi nhìn thấy sự thoải mái và nét mặt hài lòng của bà Sam Mostyn, tôi biết nhiệm vụ đã thành công”, chị nói.

Hành trình của “bóng hồng thép”

Nguyễn Thu Hương khi huấn luyện.

Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2015, Nguyễn Thu Hương về công tác tại Trung đoàn 375 – Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Một năm sau, cô chuyển sang Ban Tổ chức Lễ viếng, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2023, mong muốn thử sức ở lĩnh vực khắt khe hơn, chị tình nguyện đăng ký và trở thành nữ học viên duy nhất trong khóa đào tạo sĩ quan bảo vệ tiếp cận VI.

Khóa học không có ngoại lệ cho học viên nữ: 34 nội dung huấn luyện thể lực, võ thuật, chiến thuật, ứng biến an ninh, bắn súng, lái xe, ngoại ngữ, tác phong quốc tế… “Có những ngày huấn luyện dưới nắng gắt hoặc trong mưa lạnh, cường độ cao đến mức tôi về nhà chỉ muốn ngồi yên, không còn sức làm gì”, chị nhớ lại.

Vừa làm mẹ của hai con nhỏ, vừa là học viên phải dậy từ 5h sáng, Hương chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học rồi bắt xe lên Ba Vì huấn luyện cả ngày. 10 tháng ròng rã, kiên trì, kỷ luật và ý chí đã giúp chị hoàn thành khóa học xuất sắc.

Ngày 1/12/2023, Nguyễn Thu Hương chính thức được điều về Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế – một trong những đơn vị nòng cốt của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Từ đó, nữ sĩ quan trẻ tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân trong thời đại mới.