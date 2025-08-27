Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

NSND Xuân Bắc cùng 200 nghệ sĩ viếng lăng Bác trong mưa lớn

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chương trình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thờ 67 được tổ chức sáng 26/8 với sự tham gia của 200 đại biểu khối Văn hóa - Thể thao cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên tham gia lễ diễu binh, diễu hành. Chương trình diễn ra trong cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng, giao thông hỗn loạn.

Chương trình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thờ 67 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Ban quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức sáng 26/8 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn NSND Xuân Bắc dẫn đoàn gần 200 đại biểu khối Văn hóa - Thể thao, các nghệ sĩ, diễn viên tham gia lễ diễu binh, diễu hành.

z6947348984644-4bea37199740d0f1ee1362ab61c58dff.jpg﻿
z6947348952527-f1c078ff04739ad9a64e7f1b3b996413-6034.jpg﻿﻿﻿
z6947348913695-6e12dd3f4c94bd90c4ab99921cb3125c.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn NSND Xuân Bắc dẫn đoàn gần 200 đại biểu khối Văn hóa - Thể thao, các nghệ sĩ, diễn viên tham gia lễ diễu binh, diễu hành viếng lăng Bác.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Nhà thờ 67. Những nén hương thơm được thắp lên như lời tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay đối với Bác - Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - xúc động cho biết các hoạt động trong chương trình vô cùng thiêng liêng, giàu ý nghĩa.

"Mỗi lần văn nghệ sĩ được dâng hương, tưởng niệm Bác Hồ kính yêu, là mỗi lần được nhìn lại, suy ngẫm về những giá trị cao đẹp Người để lại cho dân tộc. Chính từ nguồn cảm hứng bất tận ấy, các nghệ sĩ, diễn viên tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ mang hết tâm huyết, tài năng, trách nhiệm để góp phần tạo nên những chương trình nghệ thuật, màn trình diễn xứng đáng với tầm vóc sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước”, NSND Xuân Bắc nêu.

z6947352750803-4cea9ab1a7775de75f7d711809f72e2b.jpg
538892929-10162140055992104-1790117025100042881-n.jpg
536271456-10162140056402104-3419236088494687957-n.jpg
z6947349056908-f4c026d336d6a50d975cc447b806b842-1.jpg
Đen Vâu, Đức Phúc, Anh Tú, Erik, Hoàng Thùy Linh... là những nghệ sĩ tham dự chương trình sáng 26/8 tại Hà Nội.

Sau nghi thức dâng hương, đoàn đại biểu đã đến thăm Nhà thờ gia tiên, ao cá Bác Hồ và cùng xem những thước phim tư liệu quý về Bác. Những hình ảnh, kỷ vật còn lưu giữ gợi lại tình cảm gần gũi, thiêng liêng của Bác, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị to lớn mà Người đã để lại cho dân tộc.

Những hình ảnh giản dị, gần gũi về cuộc đời và sự nghiệp của Người hiện lên đầy xúc động, khiến không ít nghệ sĩ không cầm được nước mắt. Tại đây, các nghệ sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành vinh dự được trao tặng huy hiệu Bác Hồ.

Chia sẻ về hoạt động sáng 26/8, ca sĩ Hoàng Thùy Linh nói đây là một dịp về nguồn quý giá. Cô được tới nhà sàn nơi Bác từng ở, thăm thú vườn tược, ghé qua căn phòng nơi những cuộc họp quốc gia quan trọng diễn ra ngày ấy, được thắp hương ở chính gian nhà mà Bác đã ra đi.

538700451-1331267925028304-9215742114542206376-n.jpg﻿
﻿539362458-1331267908361639-4089464149097103579-n.jpg
Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thờ 67.

"Giây phút xem lại những thước phim ngày Bác mất, tôi thấy mình thật nhỏ bé, lòng mình tràn đầy sự biết ơn, ghi tạc những hy sinh của cha ông, vì quần chúng, vì quốc gia, để thế hệ con cháu như Linh có cơ hội cất tiếng hát trong thời bình. Nhận huy hiệu mang tên Bác, không gì lớn hơn động lực và khát khao nỗ lực, cố gắng hơn nữa để tiếp tục tận hiến, mới xứng đáng với công ơn và sự hy sinh của cha ông", Hoàng Thùy Linh cho biết.

Ca sĩ Erik bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi được thăm ngôi nhà Bác từng sống, làm việc, được nghe những câu chuyện và tư tưởng vì dân, vì nước của Bác. "Hoà bình đẹp lắm, Bác ơi! Đời đời nhớ ơn công lao vĩ đại của vị Chủ tịch Hồ Chí Minh", Erik nói.

﻿536271456-10162140056402104-3419236088494687957-n.jpg
﻿﻿538244901-10162140055867104-2239109296396833948-n.jpg
515439301-10162140055407104-5774431256327571898-n.jpg
MC Nguyên Khang tham gia hoạt động sáng 26/8 tại Hà Nội.

MC Nguyên Khang cũng chia sẻ niềm tự hào, sự trân trọng khi được cùng các NSND, NSƯT, các nghệ sĩ trẻ viếng lăng Bác, đến thăm nhà sàn, ao cá, khu vườn và căn nhà nơi Bác từng làm việc.

"Tôi rất xúc động khi được xem thước phim về những ngày cuối đời của Bác. Người đã dành trọn thời gian của mình cho đất nước, quê hương, cho toàn dân, cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Qua lời kể của thuyết trình viên, tôi càng cảm động hơn trước những câu chuyện giản dị về Bác, về cách mà Bác chia sẻ với chiến sĩ những bài học nhân văn, về nhân sinh", MC Nguyên Khang chia sẻ.

Gia Linh
#NSND Xuân Bắc #Bộ VHTTDL #dâng hương #Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh #nghệ sĩ #diễn viên #lễ diễu binh #diễu hành #mưa lớn #ngập úng #giao thông #hỗn loạn #khối Văn hóa - Thể thao #80 năm #Quốc khánh 2/9 #Đen Vâu #Đức Phúc #Anh Tú #Erik #Hoàng Thùy Linh #Bảo Thanh

