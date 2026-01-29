'Nóng' giá vàng bạc thế giới giữa làn sóng mất niềm tin vào tiền pháp định

TPO - Giá vàng và bạc tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, thiết lập các mức kỷ lục mới trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu đẩy mạnh tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn trước những bất ổn địa chính trị, rủi ro kinh tế vĩ mô và sự suy yếu kéo dài của đồng USD.

Trong phiên giao dịch sáng 29/1, giá vàng giao ngay tăng hơn 2%, lên trên 5.500 USD/ounce, sau khi chạm đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 27%, nối tiếp mức tăng 64% trong năm 2025. Trong khi đó, giá bạc giao ngay cũng leo lên sát mốc 120 USD/ounce, tăng hơn 60% kể từ đầu năm và trở thành một trong những kim loại quý có diễn biến mạnh nhất thị trường.

Các chuyên gia cho rằng đà tăng của vàng không chỉ xuất phát từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro ngắn hạn, mà phản ánh một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong cách giới đầu tư nhìn nhận vai trò của kim loại quý này.

Theo các nhà phân tích của ngân hàng OCBC, gánh nặng nợ công gia tăng, môi trường chính sách khó lường và căng thẳng địa chính trị leo thang đã thúc đẩy quá trình tái định vị vàng trong danh mục đầu tư toàn cầu.

“Vàng không còn đơn thuần là công cụ phòng ngừa khủng hoảng hay lạm phát, mà ngày càng được xem là tài sản lưu giữ giá trị trung lập, đáng tin cậy và có khả năng đa dạng hóa trong nhiều kịch bản kinh tế khác nhau”, OCBC nhận định.

Đà tăng mạnh của vàng và bạc diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu rõ rệt. Chỉ số USD trong năm 2025 đã ghi nhận một trong những mức giảm mạnh nhất trong hơn nửa thế kỷ, và xu hướng này tiếp tục kéo dài sang đầu năm nay. Sự suy yếu của đồng bạc xanh đã làm dấy lên nghi ngờ về vai trò lâu dài của USD với tư cách là đồng tiền dự trữ toàn cầu, qua đó thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản hữu hình như kim loại quý.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, căng thẳng địa chính trị tiếp tục là chất xúc tác quan trọng. Những tuyên bố cứng rắn xoay quanh vấn đề hạt nhân Iran, cùng các chính sách kinh tế khó đoán định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, từ thuế quan đến định hướng đối ngoại, đang khiến tâm lý thị trường thêm bất ổn. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn giữ nguyên lãi suất và thừa nhận lạm phát còn ở mức cao, càng củng cố sức hấp dẫn của vàng như một kênh phòng vệ.

Nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng đà tăng theo dạng “parabol” của giá vàng có thể kéo theo các nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, các yếu tố nền tảng được đánh giá vẫn mang tính hỗ trợ trong trung và dài hạn. Nhu cầu mua vào ổn định của các ngân hàng trung ương, xu hướng phi đô la hóa, cùng mối lo về tính bền vững của nợ công Mỹ được cho là sẽ tiếp tục nâng đỡ giá vàng trong thời gian tới.

Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng hưởng lợi từ làn sóng tìm kiếm tài sản thay thế có giá thấp hơn, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và tình trạng thâm hụt kéo dài. Theo Tập đoàn ngân hàng quốc tế Standard Chartered, sự thắt chặt thực sự của thị trường bạc đến từ việc lượng tồn kho sẵn có trên mặt đất ngày càng suy giảm.

Một số ý kiến cho rằng diễn biến hiện nay phản ánh sự xói mòn niềm tin rộng hơn vào các đồng tiền pháp định. Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đang quay lại với vàng như một công cụ bảo toàn tài sản, phòng ngừa rủi ro địa chính trị và bất ổn của hệ thống tài chính toàn cầu.

Triển vọng sắp tới, nhiều tổ chức dự báo giá vàng có thể tiếp tục vượt các mốc hiện tại trước khi năm nay khép lại, đặc biệt nếu chỉ cần một phần nhỏ dòng vốn từ thị trường trái phiếu toàn cầu được tái phân bổ sang kim loại quý. Trong bối cảnh đó, đà tăng kỷ lục của vàng và bạc không chỉ là câu chuyện về giá cả, mà còn là chỉ dấu cho những thay đổi sâu sắc trong niềm tin của thị trường đối với trật tự tiền tệ toàn cầu.