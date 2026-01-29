Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đi qua “chú chim xanh khổng lồ”, đặt tay lên ngực ngẫm về hạnh phúc

P.V

Một câu hỏi bất chợt được nghe, một chú chim xanh vô tình được gặp… lại là chất xúc tác khiến ta không ngừng nghĩ về hạnh phúc. Và hình như, chúng ta thường quên gọi tên hạnh phúc trong danh sách thành tựu cuộc đời.

Gần đây trong một buổi hàn huyên cùng chúng bạn dịp cuối năm, trong khi đa số đều nhắc đến công việc, nhà cửa xe cộ và “cơ số chuyện”, thì có 1 người đánh tiếng: “Thế tóm lại 2025 có hạnh phúc không?”.

Câu hỏi khiến tất cả chúng tôi lặng người.

Có đứa im hẳn, có đứa lại trầm ngâm “ừ thì cũng cũng”. Nhưng hẳn rằng, ai cũng mải miết tìm câu trả lời cho chính mình, và liệu, đâu sẽ là điểm chung của thế hệ chúng tôi về hạnh phúc.

Nền tảng của hạnh phúc

Ở mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời, chúng ta sẽ có những ý niệm riêng về hạnh phúc. Thế nên cũng thật dễ hiểu khi không thể tìm được 1 định nghĩa đúng cho tất cả.

Dù vậy, ở tầm tuổi bắt đầu tích lũy trải nghiệm cuộc đời, chúng tôi đều đồng tình với nhau rằng hạnh phúc không hẳn rất khó nói, vì nó luôn bắt đầu từ những điều rất cơ bản: Tài chính - Sức khỏe - Gia đình.

Thử trải qua giai đoạn thiếu 1 trong 3 điều đó xem, hiếm người hạnh phúc được. Cũng giống như việc xây nhà, mỗi người 1 gu nhưng nào có ai bỏ qua được bước đào móng, xây nền.

Nếu gia đình và sức khỏe thường được chúng ta đương nhiên công nhận là cần có để hạnh phúc, thì tài chính thường bị hoài nghi: Liệu có thực dụng quá không khi liệt kê nó vào “nền tảng của hạnh phúc”?

Câu trả lời: Chắc chắn là không! Nhiều nhà nghiên cứu cũng đã khẳng định: Tài chính là một phần không thể tách rời của hạnh phúc.

image001-8287.jpg
Hạnh phúc thực tế hơn bạn nghĩ, và tài chính là phần không thể tách rời

Daniel Kahneman - Một nhà nghiên cứu tâm lý, kinh tế học, từng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2002, đồng thời là tác giả cuốn sách kinh điển "Tư duy nhanh và chậm" (Thinking Fast and Slow) từng khẳng định: Thu nhập cao hơn, tài chính ổn định hơn là yếu tố có mối liên hệ, tác động trực tiếp đến mức độ hài lòng của con người khi đánh giá về cuộc sống của chính mình.

Trong khi đó, Abraham Maslow - "Cha đẻ" khái niệm Tháp nhu cầu Maslow cho rằng: Con người chỉ có thể hướng tới hạnh phúc và sự viên mãn, khi những nhu cầu nền tảng về sinh tồn và an toàn đã được đáp ứng.

Thế nên rõ ràng, tiền bạc nói riêng hay tài chính nói chung, có thể không mua được mọi thứ trên đời nhưng chắc chắn là thiếu nó, chúng ta khó có thể hạnh phúc bền vững được.

Không cần nhìn ai xa lạ, không cần so sánh đâu xa xôi, chỉ cần nghĩ về chính mình của quá khứ thôi, tôi tin ai cũng hiểu tầm quan trọng của tài chính, sức khỏe và gia đình trong xúc cảm hạnh phúc của bản thân.

Trước đây, thời còn non nớt lại hiếu thắng, cứ nghe nhắc “tiết kiệm đi” là thấy bố mẹ cổ hủ thế. Rồi nếu gặp ai hay nói về tiền là y rằng thầm nghĩ “thực dụng quá vậy”. Còn giờ, đủ va vấp và cũng đủ trưởng thành để hiểu tính toán chuyện tiền bạc không phải là thực dụng, mà là thực tế.

Tăng “chỉ số hạnh phúc” - Một gạch đầu dòng trong bucket list 2026

Sau buổi tụ tập hôm đó không lâu, một ngày du lịch dạo bộ đuôi cầu Rồng (Đà Nẵng), tôi vô tình thấy mascot chú chim xanh khổng lồ - được trưng bày nổi bật như một biểu tượng của bình an hạnh phúc, một lời chúc tốt lành cho tất cả mọi người. Tôi nhìn ngắm, liên tưởng về một cánh chim tung cánh trên bầu trời của riêng mình. Chú chim ấy dẫu có bé nhỏ hẳn cũng tràn ngập niềm vui riêng mình.

image002.jpg
Chú chim xanh “hạ cánh” ấn tượng bên sông Hàn, gợi lên những nghĩ suy về hạnh phúc

Nghĩ tới đây, tôi bỗng nhận ra những thứ mà chúng tôi gọi là “nền tảng của hạnh phúc”, thực ra cũng chính là nền tảng của tự do.

Có sức khỏe, mới có thể “chinh chiến”, phấn đấu theo đuổi những mục tiêu mà bản thân cho là xứng đáng.

Có gia đình, mới có thể đạt được trạng thái “tự do nhưng không hề cô độc”. Bởi ý nghĩa của mỗi chuyến đi, thực ra nằm ở nơi “để trở về”.

Có tài chính, mới có thêm quyền lựa chọn, thêm tự tin quyết định vòng quay cuộc đời mình. Với người trẻ như chúng ta, đây có lẽ là thứ “chưa vững” nhất trong 3 trụ cột của hạnh phúc. Chúng ta hăm hở lập nghiệp, hăm hở “khám phá bản thân mình” không hẳn vì muốn nổi bật hơn ai, mà đầu tiên, chẳng phải là để có một nền tảng ổn định đó sao.

Nghĩ về ý niệm ấy, nhớ lại hình ảnh chú chim xanh khổng lồ bắt gặp hôm đó, tôi càng thêm chắc chắn: Nghiêm túc với tiền bạc không phải là dấu hiệu của sự thực dụng, mà là biểu hiện của trách nhiệm với chính hạnh phúc của mình.

Và khi đó, tôi tin sẽ chẳng ai phủ nhận hay xem nhẹ tầm quan trọng của “tài chính thông minh” nữa. Đó không chỉ là chi tiêu hợp lý, mà còn là sự chủ động tìm kiếm, lựa chọn những giải pháp tài chính phù hợp với hoàn cảnh và mục tiêu của bản thân, coi đó như một đòn bẩy tiến nhanh hơn trên hành trình phía trước. Người trẻ chúng ta, hẳn có không ít người khởi nghiệp, mua nhà thành công… nhờ sử dụng các công cụ hỗ trợ tài chính đúng đắn, đúng không?

Thế nên khi chọn một mục tiêu đủ lớn nhưng không quá xa vời cho 2026, thay vì ghi thêm nhà, thêm xe, thêm “lãi”, sao không thử: “Tăng chỉ số hạnh phúc”?

image003-108.jpg
Năm 2026, bạn đã sẵn sàng để tăng chỉ số hạnh phúc?

Nếu “chỉ số hạnh phúc” ở tầm quốc gia là một hệ quy chiếu để đo xem người dân đang sống tốt đến đâu, thì ở cấp độ cá nhân, hoàn toàn có thể được hiểu như một thước đo về mức độ hài lòng với cuộc sống của chính mình, thể hiện qua cảm giác sống mỗi ngày. Đó là khi bạn thức dậy mà không mệt mỏi với một ngày đang tới, khi nhìn lại một năm sẽ thêm nhiều khoảnh khắc khẽ mỉm cười khi nhớ lại.

Nói cách khác, tăng chỉ số hạnh phúc cá nhân là phấn đấu để mình khỏe hơn, gắn kết gia đình nhiều hơn, và vững tài chính hơn, để ngày này năm sau hay bất kỳ khoảnh khắc nào, nếu bỗng dưng được hỏi: “Có hạnh phúc không?”, chúng ta chẳng cần phải chần chừ lưỡng lự nữa.

P.V
#hạnh phúc #tài chính #gia đình #sức khỏe #bình an #câu chuyện #chú chim xanh

