Chứng khoán An Bình (ABS) báo lãi vượt kế hoạch, sẵn sàng tăng vốn nghìn tỷ

Với kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trong năm 2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) tiếp tục đặt mục tiêu năm 2026 bứt tốc, kế hoạch lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, sẽ thực hiện phương án tăng vốn lên hơn 3.000 tỷ đồng để củng cố năng lực tài chính, mở rộng thị phần và đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường chứng khoán.

Tăng trưởng toàn diện, vượt kế hoạch

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 70,7 tỷ đồng, tăng mạnh 258% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng đột biến này phản ánh rõ nét sự cải thiện hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thị trường chứng khoán phục hồi tích cực.

Cụ thể, trong quý IV/2025, doanh thu hoạt động của ABS tăng thêm 89,86 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 81% so với quý IV/2024. Sự phục hồi của thanh khoản thị trường cùng với việc mở rộng quy mô cho vay đã tạo dư địa tăng trưởng rõ nét cho các mảng kinh doanh cốt lõi. Ở chiều ngược lại, chi phí được kiểm soát ở mức hợp lý. Việc doanh thu tăng nhanh hơn chi phí đã giúp biên lợi nhuận của ABS cải thiện rõ rệt trong quý cuối năm.

Lũy kế cả năm 2025, tổng tài sản của ABS đạt 4.716 tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 221 tỷ đồng, tăng 68% so với năm trước và vượt hơn 11% so với kế hoạch đề ra.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn tăng trưởng rõ nét của ABS với nền tảng tài chính vững vàng và sự phát triển đồng đều ở nhiều mảng kinh doanh cốt lõi. Trên cơ sở đó, ABS ngày càng khẳng định vị thế trong ngành chứng khoán không chỉ về quy mô và hiệu quả tài chính, mà còn ở định hướng chiến lược xuyên suốt: đổi mới – sáng tạo – hiệu quả – lấy khách hàng làm trọng tâm.

ABS được vinh danh với giải thưởng “Most Innovative Research House – Vietnam 2025”

Dấu ấn này được khẳng định khi ABS được vinh danh với giải thưởng “Most Innovative Research House – Vietnam 2025” trong khuôn khổ Giải thưởng Tài chính Quốc tế (International Finance Award 2025) do International Finance Magazine (Vương quốc Anh) tổ chức. Giải thưởng ghi nhận năng lực nghiên cứu, tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ trong phân tích đầu tư của ABS Research. Song song với hoạt động nghiên cứu, ABS tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, trong đó nền tảng ABS Invest được xem là “trái tim” của hệ sinh thái đầu tư thông minh.

Tăng vốn, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Đón chu kỳ tăng trưởng mới, ABS đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch tăng vốn trong năm 2026 từ 1.011 tỷ đồng lên hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó bao gồm việc phát hành tối đa 5 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động. Nguồn vốn thu được sử dụng để bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ, đầu tư tự doanh và nâng cao năng lực tài chính, qua đó hỗ trợ mục tiêu mở rộng thị phần và gia tăng khả năng cạnh tranh trong trung và dài hạn.

Dưới góc nhìn thị trường, kế hoạch tăng vốn của ABS được triển khai trong bối cảnh tương đối thuận lợi. Ở góc độ vĩ mô, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, với quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng, cải cách thể chế, trong đó có chính sách cho thị trường vốn, thị trường tài chính.

Ứng dụng ABS Invest – Đầu tư chứng khoán trong tầm tay

Trên thị trường chứng khoán, triển vọng nâng hạng ngày càng rõ nét, đi kèm kỳ vọng dòng vốn trong và ngoài nước tiếp tục gia tăng. Trong bối cảnh đó, vai trò của các công ty chứng khoán có năng lực tài chính vững mạnh, quản trị hiệu quả và đầu tư bài bản vào công nghệ được dự báo sẽ ngày càng quan trọng trong việc dẫn dắt thị trường và hỗ trợ dòng vốn dài hạn.

Đối với ABS, kế hoạch tăng vốn được xây dựng trên nền tảng kết quả kinh doanh tích cực và đà tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây. Việc chủ động nâng cao năng lực tài chính được xem là bước đi chiến lược, giúp ABS đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường chứng khoán, đồng thời sẵn sàng tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển của thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh đó, ABS đặt mục tiêu năm 2026 đạt lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, ROE 18%, thị phần môi giới 2% và nằm trong nhóm 20 công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Ông Nguyễn Quang Đạt – TGĐ ABS, trọng tâm trước hết của công ty trong năm nay là kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng

Để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo ABS cho biết sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tổng thể. Trọng tâm trước hết là kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng, qua đó nâng quy mô vốn chủ sở hữu lên mức tương ứng, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho hoạt động cho vay ký quỹ, tự doanh và mở rộng thị phần.

Song song với việc gia tăng năng lực tài chính, ABS dự kiến thành lập phòng tự doanh chuyên biệt nhằm tận dụng hiệu quả các nhịp tăng của thị trường. Công ty cũng định hướng xây dựng các sản phẩm và chính sách kinh doanh dựa trên mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa ngân hàng – công ty chứng khoán – công ty quản lý quỹ, qua đó tối ưu nguồn lực, gia tăng trải nghiệm và giá trị cho khách hàng.

Ở khía cạnh vận hành, ABS sẽ tiếp tục chuẩn hóa mô hình hoạt động tại các chi nhánh và trung tâm kinh doanh, hướng tới nâng cao hiệu quả, tối ưu chi phí. Cùng với đó, hệ thống công nghệ lõi (core) sẽ được nâng cấp nhằm đảm bảo giao dịch thông suốt, an toàn và đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô trong giai đoạn tới.

Đồng thời, ABS xác định chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực nhân sự và phát huy nội lực đội ngũ cán bộ nhân viên là yếu tố then chốt để bảo đảm tính bền vững trong chiến lược tăng trưởng dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường chứng khoán.