Những giấc mơ không lụi tắt từ học bổng ‘Vững tương lai’

SVO - Từ mái nhà nghèo nơi mẹ bệnh nặng, đến ký ức tuổi thơ gắn với giường bệnh, nhiều sinh viên vẫn không bỏ cuộc. Học bổng ‘Vững tương lai’ trao cho 715 em đã thắp thêm niềm tin và động lực để các giấc mơ học tập được tiếp nối.

Tại lễ trao học bổng “Vững tương lai” năm học 2024 - 2025, 715 suất hỗ trợ trị giá hơn 6,4 tỷ đồng đã được gửi đến những tấm gương vượt nghịch cảnh, tiếp thêm niềm tin để các em không bỏ lỡ ước mơ.

Những câu chuyện vượt lên nghịch cảnh

Tại lễ trao học bổng diễn ra ở Hà Nội, nhiều sinh viên đã không kìm được nước mắt khi kể lại hành trình đi học đầy gian nan của mình.

Các bạn sinh viên nhận học bổng chia sẻ tại chương trình.

Nguyễn Văn Hiệp (năm thứ nhất) từng trải qua giai đoạn dài phải nghỉ học vì bệnh hiểm nghèo. “Có lúc, mình muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến cha mẹ, mình tự nhủ phải tiếp tục. Mình mong bản thân khỏe mạnh để được học như các bạn”, Hiệp nói. Giờ đây, khi đã đủ sức khỏe để theo đuổi giảng đường, học bổng “Vững tương lai” trở thành một phần động lực để Hiệp tiếp tục con đường còn dang dở.

Ban Tổ chức nhận biển tượng trưng từ các đơn vị đồng hành.

Nguyễn Thị Hậu (tân sinh viên, Nghệ An) lặng người khi cầm trên tay giấy chứng nhận học bổng. Mẹ Hậu bị bệnh nặng, gia đình gần như không còn nguồn thu nhập ổn định. Để có tiền trang trải chi phí học tập, Hậu làm thêm ngoài giờ. “Mẹ là nguồn động lực lớn nhất của mình. Mình luôn tự nhủ phải học thật tốt để sau này có thể lo cho mẹ”, Hậu chia sẻ.

Ban tổ chức trao học bổng loại A cho các sinh viên.

Câu chuyện của Trần Xuân Đăng (tân sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội) cũng khiến cả hội trường lặng đi. Bố Đăng từng thi đỗ vào trường Sư phạm nhưng không thể theo học vì nghèo, mẹ thì không biết chữ. “Mình sẽ học thay cho ước mơ còn dang dở của bố mẹ. Đó là động lực lớn nhất”, Đăng nói.

Không chỉ ở Hà Nội, tại nhiều địa phương khác, các suất học bổng cũng đã được trao trực tiếp đến tay sinh viên nghèo hiếu học. Mỗi suất học bổng là một câu chuyện khác nhau, nhưng đều có điểm chung là khát vọng vươn lên và niềm tin vào tương lai.

Học bổng không chỉ là tiền hỗ trợ

Theo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, học bổng “Vững tương lai” không đơn thuần là hỗ trợ kinh phí mà còn khích lệ tinh thần, tạo động lực để sinh viên kiên trì vượt khó, nuôi dưỡng khát vọng lập thân, lập nghiệp.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng các bạn trẻ sẽ biến khó khăn thành động lực, nỗ lực vươn lên, trở thành lớp sinh viên giàu tri thức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến”.

Không chỉ dừng ở Hà Nội, từ 15 - 30/9, hàng trăm suất học bổng khác cũng được các tỉnh, Thành Đoàn trao tận tay sinh viên tại địa phương. Mỗi suất học bổng là một câu chuyện riêng, một hành trình vượt khó để đến với tri thức.

Với hàng trăm sinh viên, học bổng “Vững tương lai” chính là điểm tựa để viết tiếp giấc mơ học tập, là niềm tin để các bạn kiên cường hơn trước thử thách. Và với cộng đồng, chương trình này không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia, mà còn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ bản lĩnh, có trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho đất nước.