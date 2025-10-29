Những căn nhà ấm tình quân dân

TP - Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, những người lính Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã dồn sức giúp đồng bào Gia Lai có chỗ ở mới khang trang.

Thực hiện hàng nghìn ngày công

Là hộ nghèo nhất trong số 9 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Gào được bộ đội Trung đoàn 48 hành quân về giúp xây dựng nhà mới, gia đình bà KPuil H’Mai (sinh sống tại làng D, xã Gào, tỉnh Gia Lai) vui mừng khôn xiết khi không còn phải chịu cảnh chật chội, chen chúc trong căn nhà gỗ xập xệ và dột nát.

Do cuộc sống khó khăn, chồng bà KPuil H’Mai đã bỏ đi từ nhiều năm trước, bà cùng 6 người con, cháu nương tựa vào nhau sống khốn khó. Ngày nhận bàn giao nhà mới, bà xúc động nói với các anh bộ đội: “Nhờ có các chú về xây cho nhà mới, mẹ con, bà cháu chúng tôi không còn phải lo về chỗ ở nữa. Ngôi nhà mới là ước mơ từ rất lâu của cả gia đình tôi. Cảm ơn bộ đội nhiều lắm”.

Gia đình bà KPuil H’Mai là một trong 30 hộ dân có ngôi nhà mới từ nguồn vốn của Chính phủ và địa phương được triển khai tại bốn xã của tỉnh Gia Lai, gồm các xã Gào, Kon Gang, Biển Hồ và Ia Krel. Kết quả này cũng thể hiện sự nỗ lực vì nghĩa cử nhân ái của Trung đoàn 48, khi các đội công tác của đơn vị “vượt nắng thắng mưa”, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hoàn thành 30 ngôi nhà mới dành tặng đồng bào.

Mỗi ngôi nhà có diện tích từ 40-70m2, bao gồm một phòng khách và một phòng ngủ được xây dựng theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Trong đó, Trung đoàn có vai trò tiếp nhận nguyên vật liệu từ UBND các xã và hỗ trợ gần 5.500 ngày công xây dựng của bộ đội.

Không chỉ dành công sức vận chuyển khối lượng rất lớn nguyên vật liệu, xây dựng nhà mới cho đồng bào và hỗ trợ kinh phí mua một số vật liệu phát sinh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhân ái này tại các xã của tỉnh Gia Lai, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 còn tích cực tham gia cùng Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức phát dọn các khu vực hành chính công, vệ sinh đường làng, tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trên hệ thống truyền thanh.

Ông Lê Đông Dương - Trưởng ban Xây dựng Đảng uỷ xã Gào (nguyên là Chủ tịch UBND xã Gào), chia sẻ: “Bộ đội Trung đoàn 48 luôn trách nhiệm, nhiệt tình, nhất là tinh thần khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị về giúp địa phương đã có những cách làm hay, ý tưởng sáng tạo để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà mới cho bà con. Là lực lượng nòng cốt giúp địa phương hoàn thành chương trình, kế hoạch của xã đề ra, các anh ấy đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân địa phương”.

Ấm tình quân dân

Những ngày tháng về giúp bà con các xã xóa nhà tạm, nhà dột nát, đã để lại nhiều kỷ niệm ấm áp trong tâm trí những người lính Trung đoàn 48. Dù đời sống còn rất khó khăn, thiếu thốn, song từ chính quyền địa phương cho tới người dân đều dành sự quan tâm cho bộ đội.

Tháng 4 và tháng 5 ở Gia Lai, các khu vực vùng cao cơ bản thiếu nước sinh hoạt, đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và chất lượng thực hiện nhiệm vụ xây nhà của đơn vị. Thương bộ đội vất vả, đồng bào ở làng Đe Klanh thuộc xã Đak Rong (nay là xã Kon Gang) đã bảo nhau chuyển những can nước sạch tới để bộ đội nấu ăn. Mỗi buổi sáng sớm, người dân ở đây đều qua hỏi thăm đội công tác, rồi lặng lẽ để lại những can nước 30 lít đầy ăm ắp…

Đảm nhiệm việc nấu ăn cho đội công tác của đơn vị, Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thanh Phong (Đại đội 19, Trung đoàn 48) kể, cứ đến buổi chiều, bà con tìm đến hỏi thăm sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và đem những quả bầu, quả bí mới hái từ rẫy về cho anh em. Ai cũng muốn gửi tặng bộ đội những sản phẩm mộc mạc mà họ tự làm ra.

Bộ đội Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) xây nhà mới cho đồng bào nghèo ở tỉnh Gia Lai

“Hôm thì rau dại, lá mì, hôm thì quả bí, quả mướp, quả dưa, bó củi... Sự sẻ chia ấm áp ấy khiến tôi và anh em đơn vị rất xúc động. Bà con tuy nghèo khó nhưng luôn sẵn lòng với bộ đội. Đây là động lực to lớn để chúng tôi dốc sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đem lại những căn nhà mới khang trang hơn đến bà con”, Thiếu úy Phong tâm sự.

Ông KSror Khek - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng C, thuộc xã Gào cho biết, đồng bào trong làng đại đa số là người dân tộc thiểu số, có cuộc sống khó khăn, vất vả, nên khi biết tin bộ đội về giúp bà con xây lại nhà mới, ai nấy đều rất vui mừng.

“Không chỉ giúp dân làng chúng tôi có nhà mới, bộ đội Trung đoàn 48 còn giúp đồng bào hiểu rõ hơn về nếp sống vệ sinh, cách trồng cây cho năng suất cao… Chính vì lẽ đó, tình cảm của bà con luôn gửi gắm trọn vẹn cho bộ đội qua những việc làm nhỏ nhất”, ông KSror Khek nói.

Cùng với việc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 còn giúp bà con nhiều phần việc tại địa phương

Theo Quân đoàn 34, thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, toàn Quân đoàn đã huy động 373 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 21.471 ngày công trực tiếp, 73 lượt phương tiện vận chuyển bộ đội, vật chất; tham gia xây mới và sửa chữa 207 ngôi nhà (152 nhà xây mới, 55 nhà sửa chữa) cho 207 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Cùng quá trình thực hiện nhiệm vụ này, Quân đoàn còn phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, di dời 19 hộ dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở bảo đảm an toàn.

Theo Trung tá Nguyễn Quốc Tú - Phó Chính ủy Trung đoàn 48, thực hiện chức năng đội quân công tác, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong các công tác an sinh xã hội, luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào trong mọi hoàn cảnh.

“Chúng tôi hiểu rằng, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ đơn thuần là một công trình xây dựng mà còn là sự chăm lo, quan tâm tới mỗi gia đình, giúp bà con có được mái ấm vững chắc để ổn định cuộc sống, làm việc và cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng và đất nước”, Trung tá Nguyễn Quốc Tú nói.